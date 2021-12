Die Zahl der Gefährder in Baden-Württemberg hat sich in diesem Jahr nicht merklich verändert. So bewege sich die Zahl der Gefährder wie 2020 im mittleren zweistelligen Bereich, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart mit. Genaue Zahlen nannte das Ministerium nicht. Als Gefährder bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie schwere, politisch motivierte Gewalttaten zutrauen - bis hin zu Terroranschlägen.