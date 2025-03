Zahl der Brauereien in Baden-Württemberg zurückgegangen

per Mail teilen

In den letzten fünf Jahren haben in Deutschland mehr als 90 Brauereien zugemacht. Diese Zahl nennt der Deutsche Brauerbund DBB und beruft sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Damit hat sich ein langjähriger Trend zu immer mehr Neugründungen umgekehrt.

Insgesamt gibt es in Deutschland noch knapp 1460 Brauereien.