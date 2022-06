Zahl der Abtreibungen in BW zurückgegangen

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 um knapp vier Prozent auf rund 9.800 zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt in Stuttgart mitteilte, ging die Zahl damit erstmals seit 2017 wieder zurück. Neun von zehn Frauen in Baden-Württemberg, die eine Abtreibung vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 39 Jahre alt. Minderjährige bildeten einen Anteil von 2,4 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Frauen hatte vor dem Schwangerschaftsabbruch bereits mindestens ein Kind zur Welt gebracht. Die Beratungsregelung kam bei 94 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche zum Tragen. In 5,6 Prozent der Fälle lag eine medizinische Indikation vor, wobei Leben oder Gesundheit der Mutter bedroht gewesen wäre. Die meisten Abtreibungen wurden in gynäkologischen Praxen vorgenommen, nur jede sechste in einem Krankenhaus. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche im ersten Quartal 2022 blieb mit rund 2.600 ähnlich hoch wie im Vorjahreszeitraum. Insgesamt sank die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in den vergangenen zehn Jahren von dreizehn auf neun Fälle je 100 Geburten.