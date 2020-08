An den Flughäfen im Land landen an diesem Wochenende besonders viele Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren. Die Sorge wächst, dass die Testkapazitäten nicht ausreichen.

Zur Halbzeit der Sommerferien in Baden-Württemberg erwarten die Behörden am Wochenende eine erste große Welle von Reiserückkehrern. Viele von ihnen müssen einen Corona-Test machen, weil inzwischen neben den Urlaubsländern Spanien und Türkei auch Teile Kroatiens als Risikogebiet gelten. An den Testzentren in Baden-Württemberg sind daher zusätzliche Helfer im Einsatz. Trotzdem kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Laboren droht Überlastung

Die zunehmende Zahl an Corona-Tests von Urlaubern bringt inzwischen die Labore in Baden-Württemberg an ihre Grenzen. Hinzu kommt, dass das für die Tests benötigte Material knapp wird. Es ist derzeit in aller Welt gefragt und schwer zu bekommen. Das Landessozialministerium erwartet deshalb, dass alle Labore spätestens zum Ferienende komplett ausgelastet sein werden. Womöglich müssten bei den Tests dann gezielt Schwerpunkte gesetzt werden, sagte eine Ministeriumssprecherin dem SWR.

Klinikärzte rufen zu Wachsamkeit auf

Unterdessen rufen Klinikärzte im Land eindringlich dazu auf, die Hygieneregeln weiter einzuhalten. Die Zahl der Corona-Infektionen steige stark an. Wenn sich das über Wochen fortsetze, seien die Kapazitäten im Gesundheitswesen schnell erschöpft, sagte der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, dem SWR.

Immer mehr infizierte Reiserückkehrer

Nach neuesten Zahlen des Landesgesundheitsamtes sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller neuen Corona-Fälle in Baden-Württemberg auf Personen zurückzuführen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Reiserückkehrer machen demnach 53 Prozent der Fälle aus, die in dieser und in der vorigen Woche bestätigt wurden. Vor einer Woche wurde der Wert noch mit 21 Prozent angegeben.

Die meisten Fälle aus Kroatien

Für Schlagzeilen sorgten zuletzt immer wieder junge Menschen, die das Virus aus dem Kroatien-Urlaub zurückbrachten - etwa nach Stuttgart, Donzdorf (Kreis Göppingen) oder Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und dort andere ansteckten. Das bestätigt sich in der Statistik. Von den infizierten Reiserückkehrern in Baden-Württemberg kommen inzwischen die meisten aus Kroatien (242). Dahinter folgen das Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Türkei und Bulgarien.