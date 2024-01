Immer mehr Menschen stellen einen Antrag auf Asyl in BW. Menschen aus der Ukraine kommen dagegen deutlich weniger. Das belegt die Jahresstatistik 2023, die dem SWR vorliegt.

Im Jahr 2023 sind nach SWR-Informationen rund 79.000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen. Davon hätten 36.319 einen Asylantrag gestellt und damit gut 8.000 Menschen mehr als im Jahr davor. Mehr Asylanträge gingen zuletzt im Jahr 2015 ein, heißt es im Bericht des baden-württembergischen Migrationsministeriums.

Der Monat mit den höchsten Flüchtlingszahlen war der Oktober mit 5.528 Geflüchteten, gefolgt vom September mit 4.742 Menschen. Die meisten Asylbewerber kamen aus der Türkei, Syrien und Afghanistan.

Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine deutlich zurückgegangen

Deutlich gesunken ist die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine ins Land geflohen sind. 41.286 von ihnen wurden im vergangenen Jahr gezählt. Im Jahr davor waren es noch gut 100.000 mehr, nämlich 145.181. Ukrainerinnen und Ukrainer müssen keinen Asylantrag in Deutschland stellen und tauchen daher in der Asyl-Statistik nicht auf. Sobald sie sich registrieren lassen, haben sie Anspruch auf Bürgergeld. Außerdem wurden im vergangenen Jahr 1.396 Menschen aus humanitären Gründen in Baden-Württemberg aufgenommen.

BW rechnet mittelfristig mit rund 27.300 Asylbewerbern pro Jahr

Der Staatssekretär für Migration, Siegfried Lorek (CDU), bezeichnete das Jahr 2023 mit Blick auf die Flüchtlingsaufnahme als äußerst schwierig für Baden-Württemberg, auch wenn die Asylzahlen im November und Dezember zurückgegangen seien. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Lage entspanne, gebe es nicht, so Lorek im SWR. Weitere Jahre mit Zugangszahlen auf diesem Niveau seien aber nicht zu stemmen. Der CDU-Politiker forderte die Bundesregierung und die EU dazu auf, alles daran zu setzen, den Zugang zu begrenzen. Das Land Baden-Württemberg könne auf den Zugang keinen Einfluss nehmen.

Eine belastbare Prognose für das Jahr 2024 ist laut Lorek nicht möglich. Allerdings geht der Bund in eigenen Schätzungen davon aus, dass mittelfristig pro Jahr 210.000 Menschen nach Deutschland kommen werden, um hier Asyl zu beantragen. Baden-Württemberg müsste davon aufgrund der Aufnahmequote unter den Bundesländern rund 27.300 unterbringen. Man gehe davon aus, dass die Menschen im Schnitt fünf Monate in den Aufnahmezentren bleiben, so Lorek.

Plätze für neu ankommende Flüchtlinge benötigt

Dem Land fehlen deshalb nach Angaben des Ministeriums mittelfristig 9.000 Plätze für neu ankommende Flüchtlinge. Nach Auffassung von Justizministerin Marion Gentges (CDU) braucht es in den kommenden Jahren daher mindestens neun neue Erstaufnahmezentren in Baden-Württemberg. Zur Not will Gentges den Bau solcher Unterkünfte auch gegen den Willen der jeweiligen Kommune durchsetzen.

Insgesamt gibt es elf Erstaufnahmeeinrichtungen im Land. Neben den bisherigen Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Freiburg, Sigmaringen, Ellwangen und Karlsruhe sind das ein Ankunftszentrum in Heidelberg sowie kleinere EAs (Erstaufnahmestellen).