Geschmierte Hakenkreuze, judenfeindliche Hass-Postings oder abfällige Kommentare rund um die Corona-Impfkampagne: Die Zahl der gemeldeten antisemitischen Vorfälle auf der offiziellen Onlineplattform ist deutlich gestiegen.

Nach Angaben des baden-württembergischen Antisemitismus-Beauftragten Michael Blume wurde mit 224 Meldungen im ersten Vierteljahr bereits fast der Wert des gesamten vergangenen Jahres (228) erreicht. "Überwiegend handelt es sich dabei um Vorfälle aus dem Internet", sagte Blume am Donnerstag bei der Vorstellung einer Studie zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen in Baden-Württemberg. Die Zunahme liege zum einen an der gestiegenen Bekanntheit der Meldestelle, zum anderen aber auch an der digitalen Radikalisierung.

Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume (Archivbild) SWR

Auch antisemitische Straftaten nahmen zuletzt zu

Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums nahm die Zahl antisemitischer Straftaten von 2019 auf 2020 um ein Viertel zu. Durch die Online-Plattform, die beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg angesiedelt ist, sollen Betroffene unterstützt und antisemitische Vorfälle im Land festgehalten und eingeordnet werden. Seit November 2019 können dort Vorfälle in einer speziell ausgewiesenen Antisemitismus-Kategorie gemeldet werden - vorher wurde nur allgemeiner zwischen Online-Hasskommentaren und "antidemokratischen Vorfällen" unterschieden. Juristisch ausgebildete Mitarbeiter prüfen die Meldungen auf strafrechtliche Relevanz und bringen sie gegebenenfalls zur Anzeige.

"Entscheidend für diese zunehmende Radikalisierung ist auch der Austausch im Internet, etwa über die sozialen Medien." Baden-Württembergs Antisemitismus-Beauftragten Michael Blume

Während der Corona-Pandemie hätten vor allem Verschwörungsmythen enorm an Zulauf gewonnen, warnte Blume; fast alle hätten einen antisemitischen Hintergrund und würden durch das Weiterleiten im Internet angeheizt. "Verschwörungsmythen im Kontext der Corona-Pandemie enthalten oftmals antisemitische Narrative", heißt es dazu auch im Sicherheitsbericht des baden-württembergischen Innenministeriums.

Antisemitische Einstellungen gehen zurück

Offen geäußerter Antisemitismus nimmt hingegen ab, auch das wurde am Donnerstag klar. 2020 stimmten nur noch etwas mehr als zwei Prozent der Menschen in Baden-Württemberg sogenannten klassischen judenfeindlichen Ansichten zu wie der Aussage "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß", heißt es in der Studie. 2019 gab es noch bei mehr als fünf Prozent der Bevölkerung Zustimmung zu solchen offen antisemitischen Aussagen.

Deutlicher sprechen die Zahlen der Studie beim sogenannten "Schuldabwehrantisemitismus": 65,6 Prozent der Befragten fanden, dass man sich lieber gegenwärtigen Problemen widmen solle als Ereignissen, die mehr als 70 Jahre vergangen sind. Knapp ein Drittel stimmt zu, dass es sie wütend macht, dass die Vertreibung der Deutschen und die Bombardierung deutscher Städte immer als kleinere Verbrechen angesehen werden.

Blume erneuerte seinen Vorschlag, ein baden-württembergisch-israelisches Jugendwerk einzurichten, um mehr Austausch und Kontakte zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland und Israel zu ermöglichen. Er sei zuversichtlich, dass die kommende Landesregierung diese Idee aufgreifen werde.

Antisemitismus sei für Juden immer präsent

Rami Suliman, Vorsitzender der Israelitischen Glaubensgemeinschaft Baden, sagte, ihn besorge, dass vor wenigen Tagen in der Synagoge in Bochum Schüsse fielen. Vielleicht sinke die Zahl von Menschen mit antisemitischen Einstellungen, aber die Angriffe auf Juden nähmen zu.

Susanne Jakubowski, Vorsitzende der Israelitische Glaubengemeinschaft Württemberg, wies darauf hin, dass das Thema Antisemitismus in der Lebenswirklichkeit der Juden immer präsent sei. Früher oder später hätten jüdische Eltern die traurige Aufgabe, ihren Kindern erklären zu müssen, dass es Menschen gebe, die sie nicht mögen, und sie deshalb ihre Kette mit dem Davidstern nicht offen tragen dürften.

Marina Chernivsky, Geschäftsführerin der Beratungsstelle OFEK für Opfer von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, ergänzte, dass sie einen Zuwachs und eine Verdichtung von Antisemitismus wahrnehme. Wichtig sei, bei Studien noch mehr den Fokus auf Betroffene von Antisemitismus zu legen. Seit einem Jahr berät OFEK auch in Baden-Württemberg Juden, die Antisemitismus in ihrem Alltag erleben.