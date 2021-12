Studie: Relativ niedrige Alkoholikerquote im Land

Mehr als 1,1 Millionen Menschen in Deutschland sind nach Erhebungen der Barmer Krankenkasse alkoholabhängig. Dabei seien vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte betroffen, heißt es in einer Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Barmer Krankenkasse, wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Sonntag) berichtete. Demnach waren im vergangenen Jahr in Deutschland 820.000 Männer und 329.000 Frauen erwiesenermaßen alkoholabhängig. Im Bundesschnitt liegt der Anteil der Studie zufolge bei 14 Alkoholkranken je 1.000 Personen. In Baden-Württemberg sind je zwölf pro 1.000 Personen betroffen. In Bremen (22 je 1.000) und Mecklenburg-Vorpommern (21 je 1.000) gibt es demnach deutlich mehr alkoholkranke Menschen. Den geringsten Anteil an Alkoholkranken gab es in Rheinland-Pfalz mit elf je 1.000 Personen.