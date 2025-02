per Mail teilen

Wächst der Landtag immer weiter und weiter? Die FDP will dagegen ein Volksbegehren starten - sie scheiterte aber am Innenministerium. Jetzt soll das Verfassungsgericht entscheiden.

Am Freitagvormittag entscheidet der Verfassungsgerichtshof über die Zulassung eines Volksbegehrens gegen die drohende Aufblähung des Landtags. Konkret geht es um einen Streit der FDP mit dem Innenministerium über das Wahlrecht. Die FDP hatte im Frühjahr 2023 ein Volksbegehren mit dem Titel "XXL-Landtag verhindern" initiiert, weil aus ihrer Sicht der Landtag zu groß ist und sich weiter aufbläht. Die FDP hat für ihren Antrag mehr als 10.000 Unterschriften beim Innenministerium eingereicht.

BW-Innenministerium: Gesetzesänderung sei verfassungswidrig

Das Ministerium stoppte das Vorhaben jedoch im vergangenen Dezember. Die Liberalen hätten zwar ausreichend Unterschriften eingereicht, die geplante Gesetzesänderung sei aber verfassungswidrig, teilte das Innenministerium damals mit. Die FDP dagegen sieht die Entscheidung des Ministeriums als ungerechtfertigt. Sie vermutet hinter der Verhinderung ihres Volksbegehrens politische Motive.

Jetzt entscheidet der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof. Doch egal, wie die Entscheidung ausfallen wird, gilt es aufgrund bestehender Fristen als sehr unwahrscheinlich, dass es bereits Auswirkungen auf die nächste Landtagswahl 2026 haben könnte.

Bald XXL-Landtag in BW mit 200 Abgeordneten?

2022 wurde in Baden-Württemberg ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt. Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat oder die Wahlkreiskandidatin direkt gewählt. Die Zweitstimme geht an eine Partei, die dafür eine Landesliste aufstellt. Die Sitze im Landtag werden nach dem Anteil der Zweitstimmen verteilt.

Erhält eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht, kommen Überhangsmandate zustande. Dadurch entstehende Ungleichgewichte werden wieder durch Ausgleichsmandate kompensiert - was noch mehr Abgeordnete ins Parlament bringt. Durch die Wahlrechtsreform, befürchtet die FDP, könne die Zahl der Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg auf über 200 anwachsen - aktuell sitzen dort 154 Abgeordnete.

Volksbegehren von Bürgern bereits gescheitert

Mit ihrem Anliegen sind die Liberalen nicht alleine. Bereits Mitte Februar war ein anderes Volksbegehren gegen die Aufblähung des Landtags gescheitert. Die Initiative hatte mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt, erforderlich wären jedoch 770.000 gewesen. Initiator war der Rentner Dieter Distler aus Bietigeim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Er startete das Volksbegehren, weil er sich nach eigener Aussage, Sorgen um die Demokratie mache: "Ich bin kein Egomane, der seinen Gesetzentwurf durchbringen will", so Distler. "Ich will nur erreichen, dass der Landtag arbeitsfähig bleibt und nicht zu groß wird."