Sänger Xavier Naidoo distanziert sich von Verschwörungserzählungen

Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo war in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil er sich als Anhänger verschiedener Verschwörungserzählungen präsentierte. Auch seine Nähe zu den sogenannten Reichsbürgern sowie fremdenfeindliche und antisemitische Äußerungen sorgten in der Öffentlichkeit für viel Empörung. In einem Video distanziert sich der Sänger nun von diesen Verschwörungstheorien - und sorgt damit für eine Überraschung.