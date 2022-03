Evangelische Landeskirche Württemberg beteiligt sich an Solarpark in Norddeutschland

per Mail teilen

Eine 86 Hektar große Solaranlage ist am Freitag bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) ans Netz gegangen. Sie soll jährlich rund 74.000 Megawattstunden produzieren, um bis zu 18.500 Vier-Personen-Haushalte mit Sonnenstrom zu versorgen, teilte die Betreiberfirma mit. Kofinanziert wird das Projekt von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Oberkirchenrat Martin Kastrup, Finanzchef Kirche, sieht in der Investition einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. "Dies entspricht unserem kirchlichen Ziel, die Schöpfung zu bewahren - und ermöglicht gleichzeitig, die Altersversorgung unserer Mitarbeitenden abzusichern", sagte er.