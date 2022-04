Das Damen-Tennisturnier in Stuttgart hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Auch in diesem Jahr hat Sportdirektorin Anke Huber die Weltelite des Frauentennis wieder nach Stuttgart gebracht. Neun Spielerinnen aus der Top Ten der Weltrangliste werden in Stuttgart an den Start gehen. SWR-Reporter Andreas Köstler hat die Vorbereitungen auf das traditionsreiche Sandplatzturnier beobachtet.