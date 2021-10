Für Wolfgang Schäuble heißt es heute: "Isch over"

Heute wird Schäuble als Alterspräsident den 20. Deutschen Bundestag eröffnen, sein Amt als Bundestagspräsident muss er abgeben. Zur Niederlage der Union hat auch er beigetragen. Ein Kommentar.

Für Wolfgang Schäuble muss es ernüchternd gewesen sein. Nur 34,9 Prozent der Erststimmen hat er bei der Bundestagswahl am 26. September bekommen, und das in seinem langjährigen Wahlkreis Offenburg. Zwar hat es in seiner Heimat noch einmal für das Direktmandat gereicht, aber die Traumwerte von einst sind passé: Bei seiner ersten Kandidatur 1972 hatte der gerade einmal Dreißigjährige gleich auf Anhieb 53,2 Prozent der Erststimmen eingefahren, 1990 sogar ein Rekordergebnis von 64,3 Prozent. Sein bis dato schwächstes Resultat bekam er 2017, aber das waren immerhin auch noch satte 47,2 Prozent. Dass es für den Badener jemals so tief abwärts gehen konnte im schwarzen Offenburg: undenkbar.

Letzter Tag als Bundestagspräsident

Aber es ist passiert und Wolfgang Schäuble verliert viel: Sein Amt als Bundestagspräsident muss er jetzt an die sozialdemokratische Politikerin Bärbel Bas abgeben, denn traditionell wählt die Mehrheit der Parlamentarier eine Kandidatin oder einen Kandidaten der stärksten Fraktion an ihre Spitze. Und die meisten Abgeordneten stellt eben nicht mehr die Union, sondern die SPD.

Für Armin Laschet als Kanzlerkandidat

Dass die Union nicht mehr stärkte Kraft im Bundestag ist - dafür trägt auch Schäuble Verantwortung: Er war es, der mit seiner Reputation in einer mittlerweile fast schon legendären Nachtsitzung dazu beitrug, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wurde und nicht Markus Söder. Obwohl es viele seiner Parteifreunde anders wollten. Mit dem bekannten Ergebnis. Sicher, er war es nicht allein. Aber er setzte bewusst seinen Einfluss ein und erreichte sein Ziel: Laschet wurde Kandidat, Söder grantelte. Am Ende stürzte die Union bei der Bundestagswahl gnadenlos ab. Und die Wut ist groß, gerade bei den Jüngeren: Der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern hat den 79-Jährigen sogar zum Mandatsverzicht aufgefordert. Ein Affront.

Gegen Mitgliederbefragung

Zuletzt hat Schäuble öffentlich vor einer Mitgliederbefragung zur Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden gewarnt. Auch da lag er falsch. Erstens entspricht das nicht der Stimmung in seiner Partei, vor allem nicht bei den Jüngeren. Und zweitens ist eine Mitgliederbefragung keine Entscheidung. Letztlich muss ein Parteitag den neuen CDU-Chef wählen, so oder so. Aber wenn sich die Repräsentierten von ihren Repräsentanten nicht mehr vertreten fühlen, wie zuletzt bei der Entscheidung des CDU-Vorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten, kann eine Mitgliederbefragung dazu beitragen, das erschütterte Vertrauen zu reparieren und das Repräsentationsprinzip, das Schäuble zu Recht hochhält, sogar zu stärken. Doch der Badener sagt öffentlich, dass er etwas anderes will: Business as usual. So wie es all die Jahre war, als die CDU noch unangefochten Volkspartei war – eine Eigenschaft, um die sie nun kämpfen muss.

Fehler bei Spendenaffären

Vor Fehlern und Fehleinschätzungen war Schäuble in seiner langen politischen Laufbahn nie gefeit: Schon 1984 etwa, als Kohls Kanzleramtschef. Schäuble tüftelte nach der Flick-Affäre einen Plan aus, der allen Spendensündern Amnestie gewähren sollte. Auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart im gleichen Jahr wurde dieser Plan heftig kritisiert, vor allem von den Jüngeren. Am Ende kam er nicht zustande.

Oder während der CDU-Spendenaffäre 1999, als Schäuble vor dem Deutschen Bundestag nicht die Wahrheit sagte: Er verschwieg, von dem Waffenhändler Karlheinz Schreiber eine Spende von 100 000 Mark für die CDU entgegengenommen zu haben. Später bat Schäuble dafür um Entschuldigung - und musste büßen: Seine Ämter als Partei- und Fraktionschef war er los – und damit die Chance, Kanzler zu werden.

Minister, CDU-Chef, Rekord-Abgeordneter

Doch Schäuble hat sich auch große Verdienste erworben: Als Kanzleramts- und später als Fraktionschef war er Kohls wichtigster Mann, als Innenminister tütete er den Vertrag über die Deutsche Einheit ein. In der Bundestagsdebatte über die neue Bundeshauptstadt im wiedervereinigten Deutschland drehte er die Stimmung im damaligen Bonner Bundestag für Berlin. Später unter Merkel rief er – wiederum Innenminister – die deutsche Islamkonferenz ins Leben, als Finanzminister erfand er die schwarze Null. Kein anderer deutscher Politiker gehörte länger einem Parlament an als er. All das wäre schon eine gewaltige Lebensleistung, doch bei Schäuble kam noch hinzu, dass er nach einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau nahe Offenburg im Rollstuhl saß und viel Kraft aufbringen musste, um diese Leistung zu vollbringen.

Loyal gegenüber Kohl und Merkel

Eines war Schäuble immer: loyal. Sein Biograf Hans Peter Schütz nennt Loyalität sogar seine herausragende Charaktereigenschaft. Wolfgang Schäuble war loyal gegenüber Helmut Kohl - bis der Badener einsehen musste, dass der Pfälzer ihn in der CDU-Spendenaffäre hintergangen hatte. Schäuble ging daraufhin zu Kohl und sagte ihm ins Gesicht, was er davon hielt. Eine jahrzehntelange enge politische Beziehung beendete Schäuble an diesem Tag. Nicht hinterrücks, sondern mit offenem Visier.

Sogar gegenüber Angela Merkel war Schäuble loyal. Obwohl Merkel dazu beitrug, ihn in der Spendenaffäre als CDU-Chef zu stürzen. Obwohl sie ihm 2004 erst Hoffnungen auf das Amt des Bundespräsidenten machte und ihm dann Horst Köhler vor die Nase setzte. Und trotz teils unterschiedlicher Ansichten diente Schäuble ihr von 2005 bis 2017 als loyaler Minister. Erst zum Schluss, einige Tage vor der Bundestagswahl 2021, als die Niederlage schon absehbar war, kritisierte er Merkel öffentlich. Weil diese nicht als Kanzlerin zurückgetreten sei und so einem Nachfolger die Chance zur Profilierung gegeben habe. Da mag etwas dran sein, trotzdem wirkte es, als wolle Schäuble, immerhin Spitzenkandidat der baden-württembergischen CDU, von seiner eigenen Verantwortung ablenken und Merkel den schwarzen Peter zuschieben.

Elder Statesman für die CDU

Die Lust an Schäubles Ratschlägen ist in der Union derzeit nicht sehr ausgeprägt. Doch der Badener wird weitermachen. Seinen Wahlkreis Offenburg wird er als direkt gewählter Abgeordneter in Berlin weiterhin vertreten. Und sich wohl auch weiter öffentlich zu Wort melden. Denn als Elder Statesman wird die CDU nicht auf ihn verzichten können – erstens, weil die derzeit orientierungslos wirkende Partei Vorbilder wie Schäuble braucht und Angela Merkel diese Rolle wahrscheinlich nicht einnehmen will. Ob der Badener aber noch große politische Wirkung entfaltend wird, ist unwahrscheinlich. Denn politisch dürfte für ihn spätestens mit dem heutigen Tag der Satz gelten, den Schäuble selbst einst populär gemacht hat: "Isch over."