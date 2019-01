Im Kampf gegen die Wohnungsnot fordern Kommunalverbände und Bauwirtschaft dringend den Abbau rechtlicher Hürden. Bis 2025 müssen fast 500.000 neue Wohnungen gebaut werden.

Im Kampf gegen die Wohnungsnot in Baden-Württemberg fordern Kommunalverbände und Bauwirtschaft den Abbau rechtlicher Hürden für die Flächenentwicklung. "Wenn erst einmal der Bund, dann das Land und anschließend auch die Regionalverbände festlegen, was nicht geht, dann bleibt wenig von der einstmals bedeutenden Planungshoheit übrig", sagte Gemeindetagspräsident Roger Kehle am Mittwoch in Stuttgart. Weitere Probleme seien Artenschutz und Bürgerbeteiligung. "Diese Ziele sind für sich betrachtet zwar gut begründet. Wir werden aber nicht schaffen, knapp eine halbe Million Wohnungen zu bauen, wenn wir sie nicht temporär in den Hintergrund rücken", so Kehle.

Wo ist noch Platz in den Städten?

Bis 2025 müssen in Baden-Württemberg bis zu 485.000 neue Wohnungen gebaut werden, zu dem Schluss kam eine Studie des Prognos-Instituts im Auftrag des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2017. Eine zentrale Frage in der Debatte ist, wo in den dicht besiedelten Städten überhaupt noch neue Wohnungen entstehen können. "Es gibt in jeder Stadt Quartiere wo Ergänzung, Verdichtung gut möglich ist - etwa Innenhöfe oder Lücken", sagte Simone Bosch-Lewandowski, Architektin mit Schwerpunkt Beratung zu Wohnungsbau und Städtebau, im SWR-Interview. In vielen Kommunen gebe es freie Grundstücke. Diese müssten nur konsequent für Wohnungsbau genutzt werden. "Aber die Wohnungsnot ist groß, deshalb müssen Städte sich auch an schwierigere Grundstücke heranwagen", so die Expertin. Oft gebe es Widerstand in der Bevölkerung. Doch in einer sinnvollen Nutzung steckten viele Chancen: "Es kann auch zu Verbesserung für gesamtes Quartier werden, von der alle profitieren."

Wichtig sei auch, wie Grundstücke zum Bebauen vergeben werden, sagte Bosch-Lewandowski. "Die Frage ist, werden Grundstücke in der Stadt nach höchstem Gebot vergeben oder siegt das beste Konzept?" Relevant sei laut Bosch-Lewandowski auch, wer bauen lässt - Baugemeinschaften oder Baugenossenschaften. Erbpacht sei eine weitere Möglichkeit, um Bauland günstig zur Verfügung zu stellen.

Expertin: Mehr kleinere Wohnungen

"Man muss über Wohnungsgrößen nachdenken", sagte Bosch-Lewandowski. Der Durchschnitt sei inzwischen 46 Quadratmeter pro Person. Das sei schwer mit Forderung nach bezahlbarem Wohnraum zu vereinen. Ein besondere Aufmerksamkeit müsse dabei auf Konzepte für flächensparendes Bauen gelegt werden, die auch mit Bedürfnissen von Familien vereinbart werden könne, so Bosch-Lewandowski.

SPD will Landesgesellschaft "BWohnen"

Die SPD-Landtagsfraktion hat unterdessen Pläne für eine Wohnungsbaugesellschaft des Landes ausgearbeitet. Das Konzept sei am Dienstag auf der Klausur der Oppositionsfraktion in Überlingen beschlossen worden, sagte eine Fraktionssprecherin und bestätigte einen Bericht von "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" (Mittwoch).

"Die Wohnungsnot im Land nimmt immer weiter zu und immer mehr Menschen, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, suchen händeringend nach einer bezahlbaren Wohnung", sagte Fraktionschef Andreas Stoch. Das Konzept sieht eine mit 320 Millionen Euro ausgestattete Landesgesellschaft "BWohnen" vor. Sie soll nach der im Sommer im benachbarten Freistaat gegründeten "BayernHeim" landeseigene Flächen entwickeln, auf denen bis zu 10.000 Wohnungen entstehen könnten.