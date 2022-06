Ein Fünftel der Beamtenstellen im Wohnungsbauministerium unbesetzt

15 Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind über 20 Prozent der Beamtenstellen im Wohnungsbauministerium noch nicht besetzt. Das teilte das Ministerium auf Anfrage der Landtags-FDP mit. Es wurde 2021 neu geschaffen, Ministerin ist die Grünen-Politikerin Nicole Razavi. Der FDP-Abgeordnete Erik Schweickert aus Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) sieht sich durch diese Antwort in der Meinung bestätigt, dass diese Behörde überflüssig ist. Es fließe zu viel Energie in die Organisation und den Aufbau der Struktur. Stattdessen solle man das dafür gedachte Geld in Inhalte fließen lassen und das Wohnungsbauressort wieder ins Wirtschaftsministerium integrieren.