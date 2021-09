Bauministerin Razavi will Vize-Vorsitz im Verwaltungsrat der L-Bank

Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) will möglichst schnell in den Verwaltungsrat der L-Bank einziehen und den Vize-Vorsitz des Gremiums übernehmen. Das erklärte die Ministerin am Donnerstag in Stuttgart. Gestern war überraschend der frühere CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart per Kabinettsbeschluss als Verwaltungsrat der L-Bank abberufen worden. Seine Nachfolgerin Razavi erklärte, ihr schneller Einzug in das Kontrollgremium der Bank, die auch für Wohnbauförderprogramme zuständig ist, sei ihr sehr wichtig gewesen. Hintergrund sei vor allem gewesen, dass der Vize-Vorsitz nach Ausscheiden des früheren Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) vakant sei. Die CDU-Politikerin bezeichnete die landeseigene L-Bank als einen der wichtigsten Partner. Das Bauministerium arbeite bei vielen Förderangeboten eng mit der Bank zusammen. Wenn der Landtag am 29. September der Personalie zustimmt, könne das Kabinett sie offiziell bestellen.