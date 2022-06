Wohnraumförderung in BW auf Rekordniveau

Seit Juni gibt es in Baden-Württemberg verbesserte Konditionen bei der sozialen Wohnraumförderung. "Wir steigern die Attraktivität unserer Förderangebote, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", sagte Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen in Baden-Württemberg am Donnerstag. Dies sei in diesen Zeiten, in denen sich die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau verschlechtern, besonders wichtig. Insgesamt sollen dieses Jahr 377 Millionen Euro in das Förderprogramm investiert werden. Um den Bau neuer Sozialwohnungen klimafreundlicher zu gestalten, ist zudem die Einführung einer Nachhaltigkeitszertifizierung vorgesehen.