Wäre die Sieben-Tage-Inzidenz stabil, hätten ab Montag wieder Restaurants und Bars ihre Außenbereiche öffnen dürfen. Doch daraus wird wohl nichts - auch weil selbst die Kreise mit niedriger Inzidenz keine Öffnungspläne haben.

Aus möglichen Öffnungsschritten ab kommendem Montag wird in Baden-Württemberg wohl erstmal nichts. Dabei hatten Bund und Länder bei ihrem Treffen Anfang März in ihrem Stufenplan weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Allerdings steigen zum einen die Corona-Zahlen weiter an. Zum anderen ist nach Auskunft der Landkreise eine solche Öffnungsoption in der Landesverordnung gar nicht vorgesehen. Daher können selbst Kreise, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt noch unter der 50er-Marke lag, gar nicht planen, wie Sprecher etwa des Neckar-Odenwald-Kreises sowie der Landkreise Rottweil und Tübingen am Mittwoch sagten.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich auf gestaffelte Öffnungsschritte geeinigt - abhängig von den Infektionszahlen vor Ort. Nach Blumenläden, Museen und Zoos sollten frühestens am 22. März Außengastronomie, Theater, Konzerthäuser und Kinos hinzukommen - bei höheren Inzidenzwerten aber nur für Menschen mit aktuellem Corona-Test. Auch geht es um kontaktfreien Sport im Innenbereich wie Fitnessstudios und um Kontaktsport im Außenbereich.

Leere Stühle vor der Kneipe - die Gastronomie bleibt in Baden-Württemberg wohl auch weiterhin geschlossen. dpa Bildfunk picture alliance/Philipp von Ditfurth/dpa

Kretschmann stellt Lockerungen infrage

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aber hat wegen steigender Infektionszahlen diese Lockerungen infrage gestellt. "Natürlich jetzt bei der Situation werde ich mir gut überlegen, ob ich am Montag weitere Öffnungen mache", sagte der Regierungschef in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Dienstag. Er erwäge, die weitere Öffnung auszusetzen und am Montag mit den anderen Ministerpräsidenten und Merkel zu besprechen, "was wir riskieren können". Auf die Frage, ob ihm mulmig zumute sei, sagte er: "Ja, haargenau."

Eine neue Corona-Verordnung für das Land ist laut einem Sprecher des Staatsministeriums noch in der Abstimmung zwischen den Ressorts. Gegebenenfalls würden aber auch die Bundes-Gespräche noch abgewartet.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,7

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stieg am Mittwoch landesweit auf 84,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Anfang vergangener Woche lag der Wert noch bei 60,7, vor einem Monat - also noch mitten im Lockdown - bei 43,7. Immer mehr Kreise liegen inzwischen wieder über der 100er-Marke. Seit gut einer Woche gibt es erste Lockerungen in Kreisen, die stabil unter einer Inzidenz von 50 liegen. So durften die Geschäfte mit Einschränkungen wieder öffnen, auch Kitas und Grundschulen sind seitdem wieder alle auf. In Baden-Württemberg haben zudem seit diesem Montag die 5. und 6. Klassen wieder Präsenzunterricht. Kretschmann sagte: "Wir sehen den enormen Druck aus der Bevölkerung, zu öffnen, der ist wirklich gewaltig." Auch hatten Verwaltungsgerichte mehrere flächendeckende Regeln mit Verweis auf regional unterschiedliche Pandemieverläufe gekippt.

Mehr Tests könnten Öffnungen möglich machen

Die Politik könne nicht nur Gebote und Verbote machen, sie müsse auch sehen, dass sich die große Mehrheit der Menschen daran halte, sagte Kretschmann. "Natürlich reden wir da immer auch mit Engelszungen, bitte denkt daran, wir wollen keine dritte Welle." Aber: "Das verhallt oft." Mit mehr Tests könne man womöglich weiter öffnen - "aber das geht auch nicht von heute auf morgen".

Immer weniger Kreise noch unter Wert von 50

Mit dem Kreis Rottweil lag am Mittwoch nur ein einziger der 44 Stadt- und Landkreise unter der Inzidenz von 35. Unter 50 waren zudem die Landkreise Biberach, Heidenheim und Tübingen sowie der Neckar-Odenwald-Kreis. Die Stadt Freiburg und der Zollernalbkreis - tags zuvor noch jeweils unter dem Richtwert - lagen nun wieder knapp oberhalb der 50er-Schwelle. Eine Sprecherin des Zollernalbkreises sagte in Balingen schon vor Bekanntwerden der neuen Zahlen, man gehe eher von wieder höheren Werten aus. "Überall drumherum steigen die Zahlen auch wieder." Daher beschäftige man sich im Landratsamt gerade nicht mit Lockerungen. Im Neckar-Odenwald-Kreis war man eigentlich stolz, von einer Sieben-Tage-Inzidenz von fast 400 um Weihnachten weit entfernt zu sein und fürchtet nun die Kehrtwende.

Auch in Freiburg warten die Verantwortlichen, wie sich die Zahlen weiter entwickeln. Die Stadt sei aber vorbereitet, versicherte eine Sprecherin. "Vor allem für den Einzelhandel hat es dann ja Auswirkungen, da die Geschäfte dann wieder Click and Meet anbieten müssen." Die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, Sabine Hagmann, sprach sich hingegen für Ladenöffnungen unabhängig von der Inzidenz mit Hygienekonzepten aus. Darüber hinaus geht sie davon aus, dass die Welle von Klagen von Händlern immer größer werde.

Lockerungen in mehreren Kreisen zurückgenommen

Wegen steigender Inzidenzen haben mache Kreise inzwischen die sogenannte Notbremse gezogen und Lockerungen, die für Werte unter 100 galten, wieder rückgängig gemacht. Zuletzt traf es etwa den Kreis Esslingen. Ab Donnerstag darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts treffen. Im Einzelhandel darf nur noch vorbestellte Ware abgeholt werden und Sportanlagen sind wieder komplett geschlossen. Dasselbe gilt für Zoos und Museen. Körpernahe Dienstleistungen sind nur im medizinischen Bereich und für Friseure erlaubt. Aber auch bei Überschreiten der 50er-Marke heißt es: verschärfen. So musste der Landkreis Calw etwa Anfang der Woche auf Geheiß des Sozialministeriums die Inzidenz und deren Berechnungsmethode überprüfen und daraufhin seit diesem Mittwoch beispielsweise die Öffnung des kompletten Einzelhandels wieder zurücknehmen. Lockerungen zurücknehmen mussten auch die Städte Pforzheim oder Heidelberg.