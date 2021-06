Kultusministerin Schopper hat die Hoffnung auf neue Stellen für Lehrkräfte im nächsten Schuljahr gedämpft. Als Grund nannte sie den Sparzwang und die Haushaltslage der Landesregierung.

Mit Ausnahme des Sofortprogramms, mit dem man Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern infolge der Corona-Krise schließen wolle, stünden alle Maßnahmen der Schulpolitik im grün-schwarzen Koalitionsvertrag unter Haushaltsvorbehalt. Das Kultusministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".

Zunächst müsse also die Unterrichtsversorgung innerhalb des bestehenden Finanzrahmens verbessert werden, erklärte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

"Es gibt auch eine Verantwortung für effizienten Ressourceneinsatz. In Zeiten knapper Kassen gibt es dazu keine Alternative."

Geplante Stellen für Lehrkräfte erstmal auf Eis

In den Koalitionsverhandlungen von Grünen und CDU im April war noch davon die Rede, 3.000 neue Lehrerstellen zu schaffen. Wegen der schlechten Finanzlage infolge der Corona-Wirtschaftskrise wird der Plan erst einmal nicht umgesetzt.

Die Frage, wie Grün-Schwarz mit den 1.165 Stellen für die Sprachförderung von Kindern mit ausländischen Wurzeln umgeht, die eigentlich gestrichen werden sollen, ist noch nicht geklärt. Die Stellen waren im Zuge der Flüchtlingskrise vor rund fünf Jahren geschaffen worden, um die Integration von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Ab der kommenden Woche will die Koalition über einen Nachtragshaushalt beraten.

Corona-Sofortprogramm steht nicht auf der Kippe

Nicht betroffen vom Sparzwang der baden-württembergischen Landesregierung ist das Corona-Sofortprogramm für Schülerinnen und Schüler. Dafür werden beispielsweise 500 Lehramtsstudierende an die Schulen vermittelt, die Schulkindern helfen sollen, den verpassten Lernstoff nachzuholen. Das Projekt läuft unter dem Titel "Bridge the Gap" (Überbrückt die Lücke), es ist vom Kultus- und vom Wissenschaftsministerium iniziiert.

Lehrermangel besonders an Grundschulen

In Baden-Württemberg fehlen besonders an Grundschulen Lehrerinnen und Lehrer. Zu Beginn des laufenden Schuljahres machte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) darauf aufmerksam, dass insgesamt rund 1.250 Stellen hätten vergeben werden können. Es habe aber nur 1.020 Lehrkräfte gegeben, die an einer Grundschule beschäftigt werden wollten. Auch an den Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen gibt es laut GEW in manchen Regionen zu wenig Lehrkräfte.