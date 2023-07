Das Wochenende in Baden-Württemberg wird heiß: Im Remstal, in Hohenlohe und der Main-Tauber-Region erreichen die Temperaturen 36 Grad. Schwere Gewitter am Abend dämpfen die Hitzewelle.

Europa könnte das heißeste Wochenende aller Zeiten bevorstehen. Das sagt die europäische Raumfahrtbehörde ESA voraus. In Südeuropa sollen die Temperaturen vielerorts auf über 40 Grad klettern. Ausläufer der Hitzewelle spüren auch die Menschen in Baden-Württemberg. Bis zu 36 Grad zeigen die Thermometer am Samstag an. Für den Abend sagt der Deutsche Wetterdienst schwere Gewitter (DWD) voraus.

Spitzentemperaturen im Remstal, in Hohenlohe und Main-Tauber

Überall im Land scheint die Sonne, nur in Baden ziehen lockere Wolkenfelder durch. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 29 Grad am Schliffkopf im Nordschwarzwald und auf bis zu 36 Grad im Remstal, Hohenlohe und der Main-Tauber-Region.

Wer nicht ins Freibad will, kann sich auch in den Flüssen im Land abkühlen. An diesen Stellen auf der Alb und im Nordschwarzwald ist das Baden erlaubt und sicher.

Wetter in BW: Zum Abend ziehen Gewitter auf

Ab dem Spätnachmittag ziehen von Frankreich und der Schweiz teils schwere Gewitter auf, wie der DWD mitteilt. Auch heftiger Starkregen, orkanartige Böen und Hagel könnten lokal nicht ausgeschlossen werden. Im Verlauf der Nacht zum Sonntag ließen die Gewitter dann nach, hieß es.

Temperaturen in BW entspannen sich

Am Sonntagmorgen lockert das Wetter von Westen her auf. Südlich der Donau ist es anfangs stärker bewölkt mit letzten Schauern. Dann bleibt das Wetter aber trocken. Die Temperaturen können nicht mehr mit den Werten von Samstag mithalten: 21 bis maximal 28 Grad sind möglich bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Zu Wochenbeginn zieht entspanntes und nicht zu heißes Sommerwetter über Baden-Württemberg.