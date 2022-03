"Haltung zeigen": Internationale Wochen gegen Rassismus haben begonnen

Unter dem Motto "Haltung zeigen" haben am Montag die Internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen. An der bundesweiten Aktion, die vom 14. bis 27. März stattfindet, nehmen auch zahlreiche Städte in Baden-Württemberg teil. In Stuttgart gibt es beispielsweise neben vielen öffentlichen Veranstaltungen und Fortbildungsmöglichkeiten auch zahlreiche Angebote an Schulen. In Karlsruhe werden Workshops, Konzerte und andere Aktionen - teilweise in digitaler oder hybrider Form - angeboten. Auch in anderen Städten des Landes wie Mannheim, Tübingen oder Weinheim sollen klare Zeichen gegen Ausgrenzung und für eine offene und tolerante Gesellschaft gesetzt werden. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden jährlich bundesweit rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März statt. Er wurde 1966 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Anlass war der sechste Jahrestag der gewaltsamen Niederschlagung einer Demonstration in Sharpeville (Südafrika) im Apartheid-Regime, also dem damaligen politischen System der Rassentrennung in Südafrika.