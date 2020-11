per Mail teilen

Ist man nach einer Corona-Erkrankung immun? Kann man sich im Supermarkt über Verpackungen anstecken? Und ist eine Covid-19-Erkrankung für ein ungeborenes Kind gefährlich? Diese und andere Fragen klären wir hier.

Welche Kriterien muss man erfüllen, um getestet zu werden?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Anfang November seine Teststrategie geändert. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg sollen Ärzte bei der Testung symptomatischer Personen nun möglichst zielgerichtet vorgehen, um eine Überlastung von Praxen, Testzentren, Krankenhäusern und Laboren bei der Testdurchführung und -auswertung zu verhindern. Das bedeute, "dass nun nicht mehr jeder Patient mit Erkältungssymptomen getestet wird, sondern die verfügbare Testkapazität stärker auf diejenigen Personen ausgerichtet wird, die aus klinischen oder epidemiologischen Gründen vorrangig getestet werden sollten." Das sind demnach Patienten mit akuter Bronchitis oder Pneumonie, Atemnot oder Fieber. Menschen mit Störung des Geruchs- und Geschmackssinns, oder diejenigen, die "ungeklärte Erkrankungssymptome und Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall hatten". Oder etwa Menschen, die etwa zu einer Risikogruppe gehörten, oder die in der Pflege, Arztpraxis oder einem Krankenhaus arbeiten.

Was für Tests auf das Coronavirus gibt es momentan?

PCR-Test, Antikörper-Test, Antigen-Test — es gibt verschiedene Testverfahren. Von diesen Testmethoden gibt es oft noch mal verschiedene Varianten. Das ist für die meisten Menschen ziemlich verwirrend. Außerdem ändern sich ständig die Empfehlungen, wer sich unter welchen Bedingungen testen lassen sollte.

Wie lange dauert es, bis ein Infizierter selbst infektiös wird?

Derzeit geht man davon aus, dass man zwei Tage, bevor Symptome auftreten, infektiös wird - das heißt, bevor man überhaupt merkt, dass man sich angesteckt hat. Am ansteckendsten ist man, während man Krankheitssymptome hat. Bis mindestens 48 Stunden, nachdem man sich wieder ganz gesund fühlt, gilt man noch als infektiös.

Müsste eine zukünftige Impfung auch jährlich aufgefrischt werden, weil das Coronavirus wie die Grippe ständig mutiert?

Vermutlich ja, genau weiß man das noch nicht. Auch die Immunität nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung ist noch nicht geklärt.

Wie genau verhält es sich mit der Immunität nach einer Corona-Erkrankung?

Ob nachgewiesene Antikörper im Blut wirklich ein Zeichen einer Immunität sind und wie lange diese möglicherweise anhält, ist noch offen. Außerdem ist noch nicht klar, ob und wie lange man nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung wirklich immun ist. Es gibt auch noch keine Antwort auf die Frage, wie genau die Immunität gemessen werden soll. Antikörpertests alleine sind mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand problematisch: So haben viele Infizierte nach der Infektion fast gar keine Antikörper im Blut - gerade bei Patienten mit leichten Symptomen oder gar keinen Symptomen. Aber auch bei schwereren Covid-19-Verläufen nimmt die Konzentration der Antikörper nach Wochen immer weiter ab.

Kann man andere trotz nachgewiesener Immunität anstecken?

"Immun" bedeutet erstmal nur, dass der Körper bei einem erneuten Kontakt mit dem Virus schnell mit der passenden Immunreaktion reagieren kann. Die immune Person wird dann im Idealfall nicht mehr krank. Doch das Virus könnte sich gerade am Anfang trotz Immunität im Nasen- und Rachenraum durchaus vermehren. Die Person wäre dann trotz einer gewissen Immunität ansteckend. Inwiefern das beim Coronavirus zutrifft, weiß man noch nicht.

Stimmt es, dass man nach einer Grippeimpfung anfälliger für das Coronavirus ist?

In der Regel nein. Ganz ausschließen kann man es jedoch nicht. In seltenen Fällen könnte die Schwächung des Immunsystems durch die Impfung das Zünglein an der Waage sein. Aber das ist wahrscheinlich die Ausnahme und spielt beim Infektionsgeschehen wohl keine Rolle.

Was tun, wenn die Corona-Warn-App rot ist und man eine "Risiko-Begegnung" hatte?

Man soll möglichst zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren und den Hausarzt oder das Gesundheitsamt kontaktieren um weitere Schritte zu besprechen.

Was unterscheidet Grippeviren vom neuartigen Coronavirus?

Das Coronavirus kann laut einer Studie japanischer Forscher fünf Mal so lange auf der menschlichen Haut überleben wie das Grippevirus. Der in der Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases" veröffentlichten Studie zufolge bleibt das Virus SARS-CoV-2 bis zu neun Stunden aktiv, während das die Grippe auslösende Influenza-A-Virus nur 1,8 Stunden überlebt. Das Risiko einer Infektion könne durch regelmäßiges und gründliches Händewaschen, wie es auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen wird, reduziert werden, schreiben die Forscher.

Sind bestimmte Blutgruppen anfälliger als andere, wenn ja, welche?

Es gibt widersprüchliche Forschungsergebnisse dazu, ob die Blutgruppe eines Menschen den Verlauf der Krankheit Covid-19 beeinflusst: Die jüngste Studie aus den USA widerspricht einem Zusammenhang. Die Forscher der Harvard Medical School gehen davon aus, dass die Blutgruppe bei Covid-19 keine entscheidende Rolle spielt. Damit widersprechen die Forscher früheren Studien, die einen möglichen Zusammenhang zwischen Blutgruppe A und einem schweren Verlauf von Covid-19 gefunden hatten. Die Harvard Medical Studie ergab jedoch, dass es bei Patienten mit Corona-Symptomen kleine Unterschiede für die Blutgruppen B und AB gibt. Sie wurden geringfügig häufiger positiv auf COVID-19 getestet, während Personen mit Blutgruppe O etwas seltener positiv getestet wurden. Molekularbiologen der Uni Kiel hatten mit einem internationalen Team Blutproben von über 1.600 Patienten, die in Italien und Spanien auf Intensivstationen lagen, analysiert. Und es kam heraus, dass Patienten mit der Blutgruppe A ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Die Patienten mit Blutgruppe 0 waren dagegen besser geschützt. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Zu ähnlichen Ergebnissen waren bereits zwei andere Preprint-Studien aus China und den USA gekommen.

Muss man in der Schwangerschaft etwas besonderes beachten?

Schwangere und Babys gelten zur Zeit nicht als besondere Risikogruppen für Covid-19. Allerdings konnten französische Forscher erstmals eine Infektion über die Plazenta nachweisen. Ärzte haben schon einige wenige Fälle von infizierten Neugeborenen beobachtet. Unklar war aber bisher, ob sie sich bei der Geburt, über die Umwelt oder schon im Mutterleib über die Planzenta angesteckt haben. Aber es passiert vermutlich sehr selten. Es gibt also keinen Grund für Panik bei Schwangeren. Es zeichnet sich aber ab, dass nur ein kleiner Teil infizierter Mütter das Virus weitergibt.

Kann man sich über kontaminierte Flächen und etwa Verpackungen im Supermarkt anstecken?

Wenn ein Covid-19-Erkrankter beispielsweise kurz vorher auf den Gegenstand, zum Beispiel den Griff eines Einkaufswagens, gehustet hat, ist das möglich. Man muss im Anschluss Mund, Nase oder Augen berühren, so kann das Virus über die Schleimhäute in den Körper eindringen. Es müssen auch immer erst ausreichend Viren aufgenommen werden um sich anzustecken. Experten schätzen das Ansteckungsrisiko über Gegenstände und Oberflächen aber grundsätzlich eher als gering ein.