Im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Samstag eine Repräsentanz des Landes in Tel Aviv (Israel) eröffnet. An der Eröffnung nahmen neben der Ministerin die Generalkonsulin des Staates Israel in München, Sandra Simovich, der Handelskommissar und Leiter der Außenhandelsverwaltung des israelischen Ministeriums für Wirtschaft und Industrie, Ohad Cohen, sowie Geschäftsführer des Zukunftsfonds Heilbronn (ZFHN), Thomas Villinger, teil. "Mit der Eröffnung der Wirtschaftsrepräsentanz in Tel Aviv feiern wir einen Meilenstein der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Baden-Württemberg und Israel", sagte Hoffmeister-Kraut. Auch die israelische Generalkonsulin in München, Simovich, sieht großes Potenzial in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit: "Die Eröffnung einer baden-württembergischen Wirtschaftsrepräsentanz ist ein außerordentliches Zeichen der Freundschaft zwischen Baden-Württemberg und Israel und ein weiteres Beispiel für die guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern."