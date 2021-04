Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich begrüßt. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Rechtssicherheit für heimische Firmen. "Zahlreiche Unternehmen in Baden-Württemberg kämpfen noch immer mit den Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU. Wenige Monate nach dem finalen Brexit verzeichnen viele Firmen Umsatzrückgänge im Großbritanniengeschäft", so die Ministerin. "Das ist neben der Corona-Pandemie vor allem auf Unklarheiten und Unsicherheiten im Hinblick auf die neuen Handelsbedingungen zurückzuführen." Das Wirtschaftsministerium habe darum bereits 2020 eine Partnerschaftsinitiative zwischen Baden-Württemberg und dem Vereinigten Königreich in die Wege geleitet. So soll in der Automobilindustrie sowie der Gesundheits- und Kreativwirtschaft enger zusammengearbeitet werden.