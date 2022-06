Wirtschaftsministerium: Rund 7,5 Millionen Euro für Batterieforschungsprojekte

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg fördert im Rahmen einer Ausschreibung zu klimaneutralen Batterien Batterieforschungsprojekte mit rund 7,5 Millionen Euro. "Batterietechnologie ist für viele Bereiche der industriellen Wertschöpfung eine Schlüsseltechnologie", sagte Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag. Zudem sei die Förderung ein wichtiger Baustein, um den Standort Baden-Württemberg als Leitregion für Klimaschutz und Elektromobilität weiter zu etablieren, so die Ministerin. "Mit der Fördermaßnahme wollen wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit die Resilienz des Standorts Baden-Württemberg stärken - aber auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten." Ein wichtiger Aspekt stelle der Übergang in eine Kreislaufwirtschaft dar. Wertschöpfungsstrukturen im Bereich Batterie sollten so weiterentwickelt werden, dass Ressourcen zukünftig immer im Kreislauf weiter geführt werden.