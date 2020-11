Die Kaufprämie für E-Autos wird bis 2025 verlängert, es gibt eine Abwrackprämie für alte Lkws. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut ist zufrieden mit den Ergebnissen des Autogipfels.

Die Autoindustrie in Deutschland soll weitere drei Milliarden Euro vom Bund erhalten - das ist das Ergebnis des Spitzengesprächs im Kanzleramt. Das Geld soll der Branche durch die Corona-Krise helfen und den Wandel zu klimaschonenderen Fahrzeugen beschleunigen. Beschlossen wurde auch eine Abwrackprämie für alte Lkws. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter unterstützen das Ergebnis.

Baden-Württemberg ist für Elektromobilität vorbereitet

Auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich nach dem Autogipfel zufrieden. Im SWR sagte die Ministerin, die Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos bis 2025 sei ein gutes Zeichen - für Automobiler und Zulieferer. In der Vergangenheit habe sie bereits zu einer erhöhten Kundennachfrage geführt.

Die Automobilindustrie sei die Leitindustrie - nicht nur in Baden-Württemberg und in Deutschland, vielleicht für ganz Europa, sagte Hoffmeister-Kraut weiter. Für die Beschäftigten sei es daher entscheidend, wie die sie sich in Zukunft entwickle. "Strukturwandel können wir, wir können aber keinen Strukturbruch", so die Ministerin.