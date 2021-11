Wirtschaftsministerin macht sich für Zusammenarbeit mit Großbritannien stark

per Mail teilen

Die Handelsbeziehungen zwischen Baden-Württemberg und Großbritannien sollen weiter gefördert werden. Dafür hat sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch bei einem Wirtschaftskongress mit der britischen Botschaft ausgesprochen. Großbritannien gehöre auch nach dem Brexit zu den wichtigsten Handelspartnern für Unternehmen aus Baden-Württemberg. Daher sei es wichtig, die Hürden für den Handel so gering wie möglich zu halten, so die Ministerin weiter. Große Chancen gebe es für Kooperationen bei Künstlicher Intelligenz, Robotik und digitalen Lösungen für das Gesundheitswesen. Durch mehr Zusammenarbeit könne auch das Handelsvolumen zwischen Baden-Württemberg und Großbritannien wieder steigen. Seit dem Brexit sind die Exporte aus dem Land nach Großbritannien um mehr als ein Viertel eingebrochen. Im vorigen Jahr summierten sie sich auf weniger als neun Milliarden Euro.