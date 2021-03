per Mail teilen

Die Volkswirte sind sich weitgehend einig: Die Corona-Krise trifft auch die deutsche Wirtschaft ins Mark. Wie weit es nach unten gehen wird, das hängt vor allem von der Dauer des Stillstandes ab.

Deutschland steuert wegen der Corona-Krise auf schwere wirtschaftliche Zeiten zu. Die Volkswirte führender deutscher Finanzorganisationen sagen einen herben Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund fünf Prozent voraus - ähnlich dem nach der Finanzkrise 2009. Auch in Baden-Württemberg sind die wirtschaftlichen Folgen der Krise jetzt schon zu spüren - zahlreiche Unternehmen kämpfen um ihre Existenz.

Expertin: "Wirtschaft muss notwendige Atempause einlegen"

Die Finanzexperten gehen bei ihren Rechenmodellen davon aus, dass Anfang Mai wieder weitgehend gearbeitet werden kann - in den Augen von Medizinern eine optimistische Sicht auf die Dinge. Mit Blick auf die Industrie sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in einer Umfrage der Deutschen Presseagentur: "Es wird runtergehen, aber wir wissen nicht, wie weit." Nach Abklingen der Pandemie werde die Industrie in Deutschland voraussichtlich nicht im selben Tempo hochfahren, wie sie jetzt runterfährt. Denn die Industrie sei international stark vernetzt und abhängig von funktionierenden Lieferketten.

Marc Schattenberg von der Deutschen Bank rechnet mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahresschnitt um etwa 0,5 Punkte auf eine Quote von 5,6 Prozent, sofern die Krise im Mai weitgehend überwunden sein wird. Dann dürfte die Wirtschaftsleistung 2020 um 4,5 bis 5 Prozent zurückgehen.

Reisebranche besonders stark betroffen

Die Wirtschaftsbereiche in Baden-Württemberg seien unterschiedlich stark von der Corona-Krise betroffen, warnte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke. Als Branchen, die besonders unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden, bezeichnete Grenke die Reiseverkehrsbranche und die Messebauer. "Bei denen bricht praktisch das gesamte Geschäft weg", so Grenke. Aber auch die Gastronomiebetriebe in Baden-Württemberg leiden weiter stark unter den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus. Alle Restaurant im Land sind geschlossen - die Branche macht Millionenverluste.

Um diese Verluste abzufangen und die Existenzen von Kleinunternehmern in Baden-Württemberg zu sichern, zahlt die Landesregierung Soforthilfen aus. Bereits am Samstag hatte die Zahl der Anträge auf die Hilfe die 100.000er-Marke überschritten.