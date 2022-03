Krieg in der Ukraine: Autobauern gehen die Kabelstränge aus

per Mail teilen

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine belastet auch baden-württembergische Unternehmen. Erste Auswirkungen gab es jetzt für die Automobilbranche: Bei Porsche zum Beispiel stehen im Leipziger Werk die Bänder still. In Stuttgart Zuffenhausen laufen sie noch, dort "fahre man auf Sicht", hieß es am Mittwoch. Der Grund: Kabelstränge aus der Ukraine fehlen.