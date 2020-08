Am 31. August 2015 sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den inzwischen legendären Satz "Wir schaffen das!". Hunderttausende Flüchtlinge stellten Deutschland damals vor große Herausforderungen.

Zahlreiche Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten flohen im Jahr 2015 nach Deutschland, mussten versorgt und untergebracht werden - auch in Baden-Württemberg. Laut Statistischem Landesamt von Baden-Württemberg, kamen im Laufe des Jahres "insgesamt rund 185.000 Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes" an, wovon knapp 98.000 einen Antrag auf Asyl stellten und blieben.

Besonders aus Syrien, Afghanistan und dem Irak suchten die Menschen Schutz vor Hunger, Gewalt und Verfolgung. Von dort meist über die sogenannte Balkanroute kamen sie bis nach Baden-Württemberg – oftmals waren sie wochenlang unterwegs.

Über Nacht mussten zahlreiche Unterkünfte für ankommende Flüchtlinge improvisiert werden, wie hier auf dem Gelände der ehemaligen Mackensen-Kaserne in Karlsruhe am 16. März 2015. dpa Bildfunk Uli Deck/picture alliance/dpa

Gegenwind in der Bevölkerung wird zur Belastungsprobe

Hier angekommen, verteilten die Behörden die Geflüchteten auf die Orte nach dem "Königsteiner Schlüssel", entsprechend der kommunalen Steuereinahmen und der Bevölkerungszahl. Auf die Schnelle mussten in den Gemeinden geeignete Unterkünfte für die Ankommenden bereitgestellt werden: Zeltstädte wurden hochgezogen und ausgediente Kasernen, Turn- und Stadthallen sowie Polizeigebäude umfunktioniert.

Fünf Jahre später erinnert sich die damalige baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Kadem (damals Öney) (Grüne) an die Krise von damals: "Es gab viele schlaflose Nächte, aber der Adrenalinpegel war auch so hoch, dass wir zwar an unsere Grenzen gestoßen sind, aber trotzdem viel geleistet haben. Wir waren motiviert von diesem Adrenalinschub, es machen zu müssen und es auch schaffen zu wollen", schildert sie die Ereignisse dem SWR. Sie war zu dem Zeitpunkt erst aus Berlin gekommen und neu in der Landespolitik.

Die grüne Integrationsministerin Bilkay Kadem (damals Öney) (links) besucht die Kleiderkammer in der Erstaufnahmestelle im Patrick-Henry-Village bei Heidelberg (Archivbild). picture-alliance / Reportdienste Uwe Anspach

Das Organisieren war das eine, aber sie wollte ebenso die Menschen im Land mitnehmen, die Situation erklären, überzeugen und gleichzeitig daran nichts beschönigen. Als die Kritik an den Massenunterkünften wuchs, in denen die Geflüchteten auf engstem Raum lebten, blieb sie nüchtern: "Wenn ich Menschen menschenwürdig unterbringen möchte, dann müsste ich pro Tag ein Hochhaus bauen, und das schaffen wir in dem Tempo nicht." Damit wollte sie, wie sie sich heute erinnert, ein verständliches Bild der Lage vermitteln.

Zahlreiche Bürger engagieren sich ehrenamtlich

An vielen Orten in Baden-Württemberg packten die Einwohner mit an: Einige übernahmen Patenschaften, sortierten gespendete Kleidung, begleiteten die Menschen zum Arzt und zu den Behörden, gaben Deutschkurse und spielten mit den Kindern. In der Hochzeit der Krise war jeder vierte Deutsche engagiert in der Hilfe für Flüchtlinge, viele davon im Ehrenamt.

Beispielsweise in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Meßstetten (Zollernalbkreis) auf der Schwäbischen Alb. Zeitweise lebten hier rund 3.500 Flüchtlinge - der Ort selbst hat etwas mehr als 10.000 Einwohner. Monate zuvor kam es bereits in der Stadthalle von Meßstetten zu einer hitzigen Diskussion. Widerstand aus Teilen der Bevölkerung gegen die Aufnahmeeinrichtung regte sich. Rechtsextreme versuchten Stimmung zu machen.

Am Ende des Abends aber haben viele Menschen angeboten, sich ehrenamtlich um die Geflüchteten zu kümmern. Dabei durfte die Gesundheitsversorgung nicht zu kurz kommen. Der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli (CDU), bestellte daraufhin unter Missachtung aller Verwaltungsvorschriften ein Röntgengerät, um die Ankommenden auf etwaige Krankheiten zu untersuchen.

In der Landeserstaufnahmestelle Meßstetten waren zeitweise knapp 4.000 Flüchtlinge untergebracht - ausgelegt war sie für 1.000. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

"Wir wollten vor allem auch, dass die Kinder zur Ruhe kommen und ein Stück weit Frieden finden bei uns und nicht nur als Verwaltungstatbestände umhergereicht werden", erinnert sich Pauli. Inzwischen ist in seinem Ort die Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen.

Weniger Geflüchtete heute als vor fünf Jahren

Nach fünf Jahren hat sich die Krise und das Land verändert. Mit dem Satz "Wir schaffen das!" wollte die Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015 motivieren und polarisierte damit die Gesellschaft auf mehreren Seiten. In Baden-Württemberg sind seither die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge weniger geworden - auch aufgrund der Abschottungspolitik in osteuropäischen Ländern.

Anfang des Jahres waren insgesamt 210.000 Schutzsuchende in Baden-Württemberg registriert. Und in diesem Jahr kamen rund 3.500 Geflüchtete an. Kein Vergleich zum Jahr 2015, aber Zahlen, die sich jederzeit ändern können mit Blick auf andauernde Krisen- und Kriegsgebiete weltweit.