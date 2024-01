Erntebilanz der Winzer im Land fällt durchwachsen aus

Der Weinjahrgang 2021 hat harte Einbrüche im Anbaugebiet Baden gebracht, in Württemberg dagegen eine gute Ernte. So geht es aus der Bilanz des Statistischen Landesamts hervor, die am Mittwoch in Stuttgart veröffentlicht wurde. Zwar seien die Weinberge im Jahr 2021 ausreichend mit Wasser versorgt gewesen, es sei dadurch aber zu mehr Krankheiten wie Pilzbefall gekommen. Außerdem machten im Frühjahr 2021 regionale Fröste den Reben zu schaffen, später im Jahr dann Schädlinge wie die Kirschessigfliege. Im Anbaugebiet Baden fiel die Erntemenge deshalb um 17 Prozent geringer aus als im Vorjahr und ganze 26 Prozent geringer als im Durchschnitt über mehrere Jahre hinweg. Im Anbaugebiet Württemberg dagegen lag die Menge an Traubenmost 16 Prozent über der des Vorjahrs.