Skiurlaub an Weihnachten trotz Corona? Das gilt in Italien, Österreich und Schweiz

Familien, die in diesem Winter einen Skiurlaub im Ausland geplant hatten, müssen sich auf Quarantäne einstellen. Was gilt für Ein-, Ausreise und ungeimpfte Kinder?

Wer über die Weihnachtsferien mit seinen Kindern zum Winterurlaub oder Skifahren nach Südtirol in Italien, nach Österreich oder in die Schweiz reisen will, muss aufgrund der wechselnden Corona-Lage die Regeln ständig im Blick behalten. Beim Auswärtigen Amt gibt es die jeweils aktuellen Vorschriften für Italien, Österreich und Schweiz ausführlich zu lesen. Hier sind sie in komprimierter Form:

Wer derzeit nach Italien einreisen möchte, muss sich per Online-Formular anmelden. Vollständig Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich zum Zertifikat der EU oder dem gelben Impfausweis ein negatives Testergebnis vorweisen (PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, oder Antigentest, nicht älter als 24 Stunden). Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss ein negatives Testergebnis (PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, oder Antigentest nicht älter als 24 Stunden) vorlegen und nach der Einreise nach Italien eine fünftägige Quarantäne antreten und das örtliche Gesundheitsamt informieren. Nach fünf Tagen Quarantäne muss ein weiterer Test gemacht werden.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Quarantäne nach Einreise ausgenommen. Allerdings: Kinder, die älter als sechs Jahre und weder geimpft noch genesen sind, müssen fünf Tage in Quarantäne. Damit dürfte ein Winterurlaub im italienischen Südtirol für viele Familien ausgeschlossen sein.

In Italien gilt aktuell der "gesundheitliche Notstand". Regionen und autonome Provinzen sind nach Farben sortiert in vier Kategorien eingeteilt. Südtirol liegt in der autonomen Provinz Bozen (PA Bolzano) und aktuell in der gelben Kategorie. Damit gilt in der Region und auch in ihren Skigebieten grob gesagt die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht schon für Kinder ab sechs Jahren. Würde die Autonome Provinz Bozen orange eingestuft, würde das vereinfacht gesagt 2G bedeuten.

Italien und auch Südtirol stehen derzeit nicht auf der Liste der Hochrisikogebiete des Robert Koch-Instituts. Nach der Rückreise nach Deutschland gilt daher keine Quarantänepflicht - außer man hat einen längeren Zwischenstopp in Österreich eingelegt. Dann kommen die Regelungen für Rückreisende aus Österreich zum Tragen.

Nach den geltenden Regeln kann in Österreich Urlaub machen, wer bei der Einreise einen "Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr" bereithält. Das kann ein Zertifikat über einen negativen PCR-Test sein, der nicht vor mehr als 72 Stunden durchgeführt wurde. Außerdem möglich sind Impf- oder Genesenennachweis. Wer bei der Einreise nach Österreich keinen solchen Nachweis dabei hat, muss sich registrieren lassen und nach spätestens 24 Stunden ein PCR-Testergebnis nachreichen - der Test erfolgt auf eigene Kosten.

In Österreich gilt dann fast überall die 2G-Regel - auch in Hotels, in der Gastronomie, am Skilift in Tirol oder in der Gondel. Der landesweite Lockdown wurde aber am 12. Dezember aufgehoben.

Bei der Rückreise aus Österreich nach Deutschland gelten die gleichen Nachweispflichten. Österreich steht seit 12. November auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Für die Rückreise nach Deutschland heißt das: Auf direktem Weg ins eigene Zuhause zurückkehren und dort eine zehntägige Quarantäne antreten. Über das Portal einreiseanmeldung.de können Geimpfte oder Genesene ihre Nachweise hochladen und sich so von der Quarantänepflicht befreien. Wer weder geimpft noch genesen ist, kann die Quarantäne frühzeitig durch ein negatives PCR-Testergebnis frühestens fünf Tage nach Beginn der Quarantäne beendet werden.

Was aber ist mit Kindern unter zwölf Jahren, die nicht geimpft sind oder nicht genesen sind? Für sie endet die Quarantäne unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus und auch ohne Test fünf Tage nach der Einreise aus Österreich.

Seit 4. Dezember müssen alle, die in die Schweiz einreisen möchten, ein negatives PCR-Testergebnis (maximal 72 Stunden alt) vorlegen - unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus. Vier bis sieben Tage nach Einreise muss ein zweiter Test gemacht und dem zuständigen Kanton gemeldet werden. Der zweite Test darf auch ein Antigentest sein, ein Selbsttest ist aber nicht erlaubt. Zusätzlich müssen Einreisenden in die Schweiz das "Passenger Locator Form" ausfüllen. Für Menschen, die aus Grenzregionen der Schweiz - dazu zählen auch Baden-Württemberg und Bayern - einreisen, entfallen die Pflicht sich zu testen und das Formular auszufüllen. Zusätzlich von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.

In der Schweiz und ihren Skigebieten gilt eine Maskenpflicht (ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren), Zugangsbeschränkungen nach Impf- oder Genesenenstatus gibt es nicht. Die Kantone können aber strengere Maßnahmen verhängen. Diskotheken sind geschlossen, zwischen 23 und 6 Uhr ist Sperrstunde und in Innenbereichen der Gastronomie gilt die 3G-Regel, Nachweise müssen Personen über 16 Jahren vorzeigen. Eine Ausnahme ist Samnaun, das mit Ischgl in Österreich einen Verbund bildet. Dort gilt deshalb wie im Nachbarland 2G.

Die Schweiz wird vom Robert Koch-Institut seit 5. Dezember als Hochrisikogebiet eingestuft. Damit gelten für Reiserückkehrer aus der Schweiz dieselben Regeln wie für jene, die in Österreich Urlaub gemacht haben: Sofort nach Hause, zehn Tage Quarantäne. Wer geimpft oder genesen ist, kann auf einreiseanmeldung.de seine Nachweise hinterlegen und damit die Quarantäne beenden. Für alle anderen gilt: Frühestens nach fünf Tagen kann ein negativer PCR-Test die Quarantäne beenden.

Für Kinder unter zwölf Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, heißt das: Auch sie müssen in Quarantäne. Allerdings endet diese automatisch nach fünf, statt nach zehn Tagen.