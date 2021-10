Wintersport vs. Klimaschutz

Kernsatz: Die Winter werden wärmer, der Schnee unzuverlässiger. Trotzdem sind Jahr für Jahr die Skilifte am Feldberg in Betrieb, wälzen sich Automassen durch den Schwarzwald, werden Schneekanonen aufgestellt und die Natur zurückgedrängt. Ist das noch zeitgemäß, oder müsste man in der Naturschutz-Vorzeigeregion nicht längst umdenken?