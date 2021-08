Für viele Studierende waren die letzten Semester unter Corona-Bedingungen belastend. Nun soll ein bisschen Normalität ins Studentenleben zurückkehren: mit mehr Kursen in Präsenz.

Im kommenden Wintersemester soll an den Hochschulen in Baden-Württemberg mehr als die Hälfte des Studienangebots verlässlich in Präsenz stattfinden. Das hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt.

Veranstaltungsräume bis zu 75 Prozent auslastbar

Vor allem kleine und mittlere Veranstaltungen wie Seminare mit bis zu 35 Teilnehmenden sollen möglich sein. Zudem könnten auch größere Veranstaltungen geplant werden, wenn die Räume im "Schachbrettmuster" nur bis zu 60 Prozent, bei einer Inzidenz unterhalb 50 auch bis zu 75 Prozent belegt würden.

Ein bisschen "Homeschooling" bleibt: Große Vorlesungen mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern können weiterhin online angeboten werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Guido Kirchner (Symbolbild)

Große Vorlesungen mit mehreren Hundert Studierenden sollen weiterhin online angeboten werden. Laborpraktika, Prüfungen oder praktische Übungen können wie bisher - inzidenzunabhängig - auch in Präsenz durchgeführt werden.

Maskenpflicht und 3G-Regel

Dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die 3G-Regel: also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Außerdem muss Maske getragen werden.

"Damit haben die Hochschulen bereits jetzt alle Möglichkeiten, das Wintersemester im Mix aus viel Präsenz-, aber auch Online- und Hybrid-Formaten zu planen", teilte das Ministerium weiter mit.

Bauer: "Präsenz ist die Regel, Online die Ergänzung"

"Wir kehren den Grundsatz aus den Corona-Semestern also wieder um: Präsenz ist die Regel, Online die Ergänzung", sagte Bauer. Es lohne sich an die Studienorte zurückzukommen.