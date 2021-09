Studium an Uni und Hochschule: Mit den Vorlesungen vor Ort kehrt die Wohnungsnot zurück

Weniger Video-Calls, mehr Präsenz: Es lohnt sich für Studierende jetzt wieder an den Studienort zu ziehen. Das macht sich in Baden-Württemberg auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar.

Im kommenden Semester soll wieder mehr Leben auf den Campus zurückkehren. Nachdem Studierende monatelang nur Vorlesungen am Bildschirm über Videokonferenzen verfolgen konnten, sollen im Wintersemester an den Hochschulen wieder mehr Seminare und Vorlesungen vor Ort stattfinden. Das Wissenschaftsministerium hatte angekündigt, dass etwa jede zweite Veranstaltung an baden-württembergischen Hochschulen un Unis in Präsenz stattfinden soll.

Weniger Studentinnen und Studenten seit Beginn der Corona-Pandemie

Nach Angaben des Statistischen Landesamts waren im Wintersemester 2020/21 knapp 364.000 Studierende an Hochschulen in Baden-Württemberg eingeschrieben. Etwa 57.300 begannen ihr Studium, das waren sechs Prozent weniger als im Wintersemester 2019/20, vor der Pandemie.

Weniger Studienbeginne und weniger Präsenz-Veranstaltungen an den Universitäten und Hochschulen wirken sich auch auf die Nachfrage der günstigen Wohnungen in Wohngemeinschaften (WG) und Studierenden-Wohnheimen aus. Zum Beispiel hat das Studierendenwerk Stuttgart, das sich um Wohnheime in Göppingen, Esslingen, Ludwigsburg und Stuttgart kümmert, im Vergleich zu vor der Pandemie auch aktuell deutlich weniger Anfragen auf den Wartelisten.

Auf SWR-Anfrage teilt das Studierendenwerk Stuttgart mit, dass überwiegend am Standort Esslingen sowie in Stuttgart-Mitte deutlich weniger Bewerberinnen und Bewerber als vor der Pandemie einen Platz in den Wohnheimen suchen würden.

Zum Vergleich: Anfang September 2020 standen 1.484 Studierende auf der Warteliste, im September 2019 waren es rund 3.800 Studierende. Jedoch seien es deutlich mehr als im vergangenen Wintersemester 2020/2021 in der Corona-Pandemie.

Wieder steigende Nachfrage auf Zimmer für Studierende

Mit der geplanten Rückkehr zu mehr Präsenzlehre an den Hochschulen im Baden-Württemberg werden die Wohnheimplätze vielerorts schon vor Beginn des Wintersemesters knapp. Die Studierendenwerke in Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Tübingen-Hohenheim und Karlsruhe berichten von einer gestiegenen Nachfrage nach Zimmern. Die Wartelisten würden allerdings hauptsächlich anwachsen, da viele Studierende noch nicht wüssten, ob tatsächlich viele Veranstaltungen an den Unis und Hochschulen stattfinden oder doch wieder vermehrt Distanz-Vorlesungen eingeplant sind.

Deshalb würden viele Suchende aktuell lieber auf den Wartelisten verweilen als eins der freien Zimmer zu beziehen, erklärt eine Sprecherin des Studierendenwerks Stuttgart dem SWR. "Die Entscheidung einzelner Hochschulen steht hier noch aus". Die Wartelisten seien aber durchaus ein Indikator dafür, dass die Zimmer im Wintersemester wieder knapp werden könnten: "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber weiter zunehmen wird, sobald die Hochschulen ihre Studierenden über den Ablauf informiert haben."

Fußgänger gehen an einer Anlage mit Studentenwohnheimen im Neuenheimer Feld in Heidelberg vorbei. Vor Beginn des Wintersemesters ist die Nachfrage nach günstigen Zimmern im Land gestiegen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Ein Studierenden-Zimmer in der Größe zwischen 12 und 19 Quadratmetern kostet in einem Wohnheim in Stuttgart ohne Internetnutzung beispielsweise zwischen 247 und 382 Euro. Das sieht in anderen Studien-Städten ähnlich aus. Allerdings ist durch die Pandemie der Wohnungsmarkt auch in der Landeshauptstadt aktuell noch etwas entspannter. Ein Blick auf gängige Wohnungsportale wie "WG-gesucht" zeigt, dass es durchaus noch günstige Wohnungen für Studierende zu ergattern gibt. Hier rangieren allerdings die Preise zwischen 150 und 700 Euro für ein Zimmer in ähnlicher Größe.

Die Situation in Heidelberg und Mannheim

In Heidelberg beispielsweise kommen aktuell zehn bis zwölf Bewerbungen auf einen frei werdenden Wohnheimplatz, wie das Studierendenwerk mitteilte. Bisher hätten rund 4.530 Studierende Interesse an den im Vergleich zum normalen Wohnungsmarkt deutlich günstigeren WG-Zimmern und Appartements angemeldet (Stand Ende August). Damit liegt die Anzahl der Bewerbungen zum 1. September oder 1. Oktober nach Angaben des Studierendenwerks bisher knapp über dem Vorjahreswert von 4.425. Dies sei aber nur ein vorläufiger Wert, da im September weitere Bewerbungen für einen Wohnheimplatz zum Wintersemester erwartet werden. Das Studierendenwerk rechnet wegen der gestiegenen Nachfrage damit, dass sämtliche Wohnheimplätze in der Universitätsstadt besetzt werden.

Auch in Mannheim ist der Bedarf nach Wohnheimplätzen stark gestiegen: Auf rund 900 Plätze kamen nach Angaben des Studierendenwerks bisher fast 5.000 Bewerbungen. In den vergangenen Semestern waren viele Zimmer in den Wohnheimen leer geblieben. Viele Studierende hätten die angebotenen Zimmer nicht angenommen, weil sie wegen der Online-Lehre nicht vor Ort sein mussten, hieß es dazu vom Studierendenwerk.

Wachsende Wartelisten in Tübingen, Karlsruhe und Pforzheim

Die Suche nach einem günstigen Zimmer wird auch in Tübingen schwieriger. Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim verzeichnet 20 Prozent mehr Bewerber als im Wintersemester 2020/21. Fast 3.950 Bewerbungen liegen für den Studienstandort Tübingen demnach vor - es gebe aber nur 612 freie Zimmer. Bessere Chancen haben aktuell Studierende in Hohenheim: Auf die 477 freien Zimmer kommen laut Studierendenwerk etwa zweieinhalb Anwärter.

In Karlsruhe und Pforzheim sind 660 Zimmer neu zu beziehen. Auch hier ist die Nachfrage groß.

In Stuttgart und Umgebung werden die Wohnheim-Plätze knapp

Studierende in und um die Landeshauptstadt können mit Glück noch ein Zimmer ergattern. Zum Oktober sind laut Studierendenwerk noch mehr als 360 Zimmer in Stuttgart-Mitte und Esslingen frei. Das Studierendenwerk rechnet aber mit einem weiteren Zulauf, sobald die Studierenden wissen, wie das Wintersemester an ihrer Hochschule unter Corona-Bedingungen ablaufen wird.

Ein Gebäude der Uni Hohenheim in Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance / Sina Schuldt/dpa | Sina Schuldt

Weiterhin mehr günstiger Wohnraum für Studierende benötigt

Die Landesstudierendenvertretung fordert derweil mehr günstige Wohnangebote für Studentinnen und Studenten. "Wir sehen die Studierendenwerke als wichtigste Akteure auf dem Wohnungsmarkt für Studierende. Hier gilt es eine möglichst hohe Versorgungsquote anzustreben", erklärte ein Sprecher. Der zeitweise pandemiebedingte Rückgang der Nachfrage nach studentischem Wohnraum dürfe nicht dazu führen, dass das Angebot der Studierendenwerke zurückgefahren werde oder Bauprojekte auf Eis gelegt würden.

Allerdings hat - auch während der Pandemie - die Landesstudierendenvertretung das geringe Angebot von Wohnheimplätzen in den Unistädten kritisiert. Deshalb müssten zu viele Studierende auf dem freien Markt Appartements finden oder Wohngemeinschaften gründen bei teils absurd hohen Mietpreisen in den Universitätsstädten und unflexiblen Kündigungsfristen, sagte ein Sprecher der Studierendenvertretung.