Tourismus in BW: Wirtschaftsministerium rechnet mit schlechter Wintersaison

"Viele hofften auf das Wintergeschäft, leider ist davon auszugehen, dass die Wintersaison von weiteren Verlusten geprägt sein wird", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag in Stuttgart auf dem Tourismustag Baden-Württemberg. Zwar hatten in den Monaten Mai bis Oktober 2021 zuletzt wieder mehr Touristen im Land übernachtet (26,1 Millionen) als 2020 im gleichen Zeitraum. Im vergangenen Jahr waren touristische Beherbergungen allerdings in Landkreisen mit hohen Infektionszahlen mehrere Monate lang verboten gewesen. So sei das Vorkrisenniveau noch nicht in Reichweite, erklärte die Ministerin. 2019 waren im gleichen Zeitraum - der Sommersaison - rund 24,5 Prozent mehr touristische Übernachtungen im Land erfasst worden als 2021. Im neuen Jahr will die Landesregierung mit dem Projekt "Tourismus.Bewusst.Stärken" die Bedeutung der Branche hervorheben. Die Tourismus-Branche erwirtschaftete laut Wirtschaftsministerium bis zur Pandemie einen jährlichen Umsatz von mehr als 25 Milliarden Euro. Pandemie-bedingt fand der Tourismustag Baden-Württemberg in diesem Jahr digital statt.