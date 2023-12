Zugreisende in Baden-Württemberg müssen nach den heftigen Schneefällen in Süddeutschland immer noch mit Behinderungen rechnen. Auf den Straßen hat sich die Lage weitgehend normalisiert.

Zugreisende in Baden-Württemberg müssen nach dem Wintereinbruch am Samstag weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte, nimmt die Deutsche Bahn schrittweise und vereinzelt den Betrieb im Fernverkehr ab München wieder auf. Das gelte zunächst für die Strecken München-Nürnberg und München-Stuttgart, und zwar in beide Fahrtrichtungen. Allerdings seien weniger Züge in Betrieb, eine Mitnahme könne nicht garantiert werden. Auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen fällt der Fernverkehr weiter aus - wegen des Wintereinbruchs und der außergewöhnlichen Umstände voraussichtlich bis Montag, wie es hieß.

Reisende sollten sich vor Reiseantritt über den Status ihrer jeweiligen Verbindung informieren und nicht notwendige Zugfahrten möglichst auf Dienstag oder später verschieben. Laut Bahn können alle Fahrgäste, die von Samstag bis einschließlich Montag ihre in Süddeutschland geplante Reise wegen des Winterwetters verschieben, ihr Ticket auch später noch nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Starker Schneefall in der Nacht zum Samstag hatte in weiten Teilen Süddeutschlands den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Eingeschneite Züge konnten nicht starten, unter der Schneelast zusammengebrochene Bäume blockierten Gleise, Oberleitungen waren vereist.

Lage auf den Straßen hat sich entspannt

Auf den Straßen im Land hat sich die Lage wieder weitgehend entspannt. Allerdings bleiben einige Strecken zum Beispiel in den Kreisen Sigmaringen, Konstanz, Tuttlingen oder Biberach wegen Schneebruchs und umgestürzter Bäume noch gesperrt. Im Bodenseekreis war die Feuerwehr bereits ab Freitagnachmittag zu Hunderten Einsätzen ausgerückt, um wegen der Schneelast umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen.

Die aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier:

Erhebliche Lawinengefahr in den Bergen

Durch den heftigen Schneefall wird ein Aufenthalt in den Bergen gefährlich. In den bayerischen Alpen herrschte oberhalb von 1.600 Metern zunächst Warnstufe drei der fünfstufigen Skala und damit erhebliche Lawinengefahr, wie die Lawinenwarnzentrale des Bayerischen Landesamts für Umwelt mitteilte. Schon ein einzelner Wintersportler könne Schneebrettlawinen verursachen. Zudem könnten sich Lawinen in steilem Gelände selbst lösen. "Insgesamt ist die Schneehöhe für die Jahreszeit in allen Höhenlagen überdurchschnittlich", hieß es. In den nächsten Tagen sollte die Lawinengefahr langsam zurückgehen.

Meteorologen warnen vor überfrierender Nässe

Zum ersten Advent zeigte sich in großen Teilen Baden-Württembergs die Sonne. Der Dauerfrost soll jedoch bleiben - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Glätte. "Tagsüber wird der Schnee antauen, nachts muss dann mit überfrierender Nässe gerechnet werden", sagte ein Sprecher des DWD am Sonntag. Autofahrer müssten daher besonders wachsam sein. In der Nacht zum Montag werden die Temperaturen auf minus vier Grad am Rhein bis minus 20 Grad auf der Schwäbischen Alb und im Südschwarzwald fallen. "Bei solchen Minusgraden gehen Autobatterien kaputt, auch gefrieren gestreute Straßen wieder", warnt der DWD.

Am Montag komme aus Westen dichte Bewölkung und wärmere Luft mit leichtem Niederschlag. Der gefrierende Regen werde das Risiko auf Glatteis nochmals verstärken. Die Temperaturen liegen zwischen minus vier Grad im Bereich Ulm und fünf Grad am südlichen Oberrhein. Am Dienstag werde es noch wärmer. "Wir können uns auf einen Wetterumschwung mit Tauwetter einstellen", so der DWD.