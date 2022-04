Baden-Württemberg ist Schnee-Spitzenreiter

Deutschlandweit schneit es - und in BW gibt es die dicksten Schneedecken. Im Main-Tauber-Kreis wurden bis zu 27 Zentimeter gemeldet.

Die Menschen in ganz Deutschland haben eine frostig-winterliche Aprilnacht hinter sich. In tieferen Lagen, also abgesehen von Gipfeln wie der Zugspitze, war die Schneedecke in Baden-Württemberg am dicksten. In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) seien am Sonntagmorgen 27 Zentimeter gemeldet worden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auf der Schwäbischen Alb seien an mehreren Stationen 20 Zentimeter gemessen worden.

Örtliche Schneemengen für April "ungewöhnlich"

Ungewöhnlich sei vor allem die örtlich große Schneemenge, sagte der DWD-Experte. Weniger Schnee habe es öfters auch schon Ende April oder sogar Anfang Mai gegeben.

Frühlingsanfang war vor fast zwei Wochen - jetzt ist der Winterdienst noch einmal unterwegs, hier auf der A7 bei Heidenheim (2.4.). Markus Brandhuber

Nur vereinzelt Glätteunfälle

Auf Baden-Württembergs Straßen haben Frost und Glätte für schwierige Verhältnisse gesorgt. Unfälle gab es in der Nacht zu Sonntag nur wenige, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte.

Im Zollernalbkreis wurden bei einem Autounfall am Samstagabend acht junge Menschen teils schwer verletzt. Eine 24-Jährige war auf glatter Straße ins Schleudern geraten. Auf der Landstraße bei Heidenheim kam ein 44-Jähriger ebenfalls ins Schleudern. Er prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der 44-Jährige sowie die Beifahrerin des anderen Autos wurden schwer verletzt. Auch in Holzmaden (Kreis Esslingen) verlor eine 25-Jährige am Samstagabend auf der A8 die Kontrolle über ihr Auto und prallte in ein weiteres Fahrzeug. Laut Polizei war sie bereits mit Sommerreifen unterwegs.

Im Norden von BW wird es etwas wärmer

Im Bergland sollen auch am Sonntag hier da noch ein paar Flocken fallen. Im Norden des Landes können sich die Menschen auf etwas mehr Sonne freuen. In der Rhein-Neckar-Region steigen die Temperaturen bis auf sieben Grad. Die Wetterexperten rechnen in der Nacht auf Montag mit Tiefstwerten von minus fünf bis minus elf Grad.