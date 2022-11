Der Winter kommt nach Baden-Württemberg

Die ersten Glätteunfälle dieses Winters hat es bereits am Samstagmorgen im Schwarzwald gegeben. Zum Beginn der neuen Woche soll es in einigen Regionen winterlich werden.

Auch wenn es noch nicht richtig winterlich kalt ist in Baden-Württemberg und es laut Kalender noch einen Monat dauert, bis der Winter anfängt - die ersten Vorboten sind schon da.

Am Samstagmorgen gab es im Hochschwarzwald die ersten Unfälle und brenzligen Situationen auf glatter Straße, die aber alle laut Polizei glimpflich ausgingen. Ein Sprecher warnte deshalb, vorsichtig zu fahren. An manchen Stellen werde es bereits so kalt, dass die regennassen Straßen zufrieren.

Erster Schnee vorhergesagt

In der neuen Woche soll es dann nicht nur Glätte auf den Straßen geben, sondern teilweise auch Schnee. Der Deutsche Wetterdienst teilte am Sonntag mit, er rechne in der Nacht zum Montag in Lagen über 800 Metern mit Neuschnee. Im Hochschwarzwald könnten das bis zu zehn Zentimeter sein. In etwas tieferen Lagen, also auf der Albhochfläche und im Allgäu etwa, sollen noch bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen.

Beschauliches Winterwetter ist jedoch nicht zu erwarten - der Herbst mischt durch Regen und stürmische Böen noch kräftig mit. Die können im Bergland Spitzenwerte von bis 70 Kilometern pro Stunde erreichen, auf exponierten Höhenlagen wie auf dem Feldberg auch mal 90 Kilometer pro Stunde.

Straßenmeistereien sind gerüstet

Die Straßenmeistereien in Baden-Württemberg sehen sich jedenfalls gut vorbereitet auf den herannahenden Wintereinbruch. Das Verkehrsministerium in Stuttgart teilte am Sonntag mit, die Salzlager seien alle gefüllt mit insgesamt 160.000 Tonnen Auftausalz für die Straßen. An die Räumfahrzeuge wurden schon Schneepflüge und Streugeräte montiert. Dabei achtet das Land darauf, modernste Technik zu verwenden, die nur so viel Salz streut wie unbedingt nötig. Das gehe am besten mit Sole, also Salzlösung. Die halte und wirke länger als angefeuchtetes Streusalz, schreibt das Ministerium.