Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt: Das erwartet uns am Wochenende

Am Wochenende hält der Winter wieder Einzug in BW. In weiten Teilen des Landes ist Schnee angekündigt, die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt. Was kommt da auf uns zu?

Nass und kalt wird es in den nächsten Tagen im ganzen Land. Am dritten Adventswochenende kommt es im ganzen Bundesland zu Schneefällen und Bodenfrost. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt daher auf den Straßen: Aufgepasst!

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen -1 Grad im Bergland der schwäbischen Alb und des Schwarzwalds und 5 Grad am Rhein. Die Schneefallgrenze wird bei 400 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Vorhergesagte Schauer im ganzen Land klingen gegen Abend zwar ab, allerdings fallen die Temperaturen dann auf neue Tiefstwerte um die -3 Grad. Es kommt zu Bodenfrost und streckenweise Glätte auf den Straßen.

Autofahrer sollten am Wochenende also extra vorsichtig unterwegs sein. Am Sonntag ändert sich an den Temperaturen wenig, vorhergesagt werden 0 Grad von der Alb bis nach Oberschwaben und 5 Grad am Rhein und im Nordosten von Baden-Württemberg.

Bereits in der vergangenen Woche sorgte das Wetter für Verkehrschaos

Wie stark glatte Straßen den Verkehr auf den Straßen des Landes beeinflussen, konnte man in den vergangenen Tagen überall in Baden-Württemberg beobachten. So kam es zu langen Staus auf der A96, da zwischen Weißensberg (Kreis Lindau) und Wangen (Kreis Ravensburg) drei Lastwagen nach einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn die Autobahn blockierten.

Auch in der Region Ulm kam es zu witterungsbedingten Unfällen. Am frühen Mittwochmorgen geriet ein 26-jähriger Fahrer in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Fahrer mussten schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden.

Um Unfälle wie diese zu vermeiden, empfiehlt es sich am Wochenende die Twitter-Accounts der Polizei im Auge zu behalten. Hier wird oft vor Glätte und weiteren besonderen Bedingungen auf den Straßen gewarnt.

Spaß beim Wintersport - Im Rahmen der Corona-Regeln

Natürlich bedeutet der Winter in Baden-Württemberg nicht nur Gefahr auf den Straßen. Wintersportfans aus dem Land kommen bei ausreichend Schneefall in zahlreichen Skigebieten auf ihre Kosten. Allerdings: Einlass erhält nur, wer unter die 2G-Plus-Regelung fällt, nach der zusätzlich zu einem Impf- oder Genesennachweis auch ein aktueller Test vorgezeigt werden muss. Geboosterte Personen, also genesene und geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G-Plus ausgenommen. Dies gilt auch für Personen, bei denen die zweite Corona-Impfung mindestens 14 Tage und nicht länger als sechs Monate her ist. Aktuell beträgt die Schneehöhe auf dem Feldberg 55 Zentimeter, in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) 40 Zentimeter.

Zwei eher maue Jahre sind vorüber - nun wünscht sich die Wintersportbranche eine bessere Saison im Winterwunderland Schwarzwald. Die Aussichten sind vielversprechend:

Hinter der Wolkendecke: Ein Besucher aus dem All

Wer in den frühen Morgenstunden des Sonntags bereits auf den Beinen ist, sollte seinen Blick Richtung östlicher Horizont richten. Dort zieht der Komet "C/2021 A1 Leonard" in 34 Millionen Kilometer Entfernung vorbei und könnte sogar mit bloßem Auge beobachtet werden. Voraussetzung dafür: Ein klarer Himmel. Und da sehen Meteorologen nur vereinzelt Chancen.

Wer keinen Wintersport betreibt hat in Baden-Württemberg also ein Wochenende bei bestem Sofa-Wetter vor sich.