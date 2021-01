Massiver Schneefall in vielen Teilen Baden-Württembergs hat auf den Straßen zu teils chaotischen Verhältnissen geführt. Im Kreis Lörrach endete ein Hundespaziergang aufgrund der Schneemassen tödlich.

Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Freitag in einigen Regionen Baden-Württembergs für Chaos auf den Straßen gesorgt. Die B31 zwischen Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Lindau war laut der Polizei in Ravensburg über viele Stunden bis nach Mitternacht gesperrt. Zahlreiche Lkws blieben liegen und kamen nicht mehr durch, freiwillige Helfer von THW und Rotem Kreuz versorgten die Menschen in ihren Fahrzeugen mit Decken und warmen Getränken. Von einer gespenstischen Stimmung berichtete unser Reporter vor Ort.

Auch am Freitagmorgen schneit es bei Friedrichshafen nach wie vor stark. Die B31 kann zwar befahren werden, es kommt aber wegen des Schnees immer wieder zu Staus. Die Polizei rät daher allen Autofahrern, die Bundesstraße zu umfahren. In anderen Teilen Oberschwabens und im Allgäu hat sich die Lage etwas beruhigt. Auf der A96 gebe es nur noch einzelne Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. In den Kreisen Konstanz und Biberach habe es in der Nacht keine oder nur wenige schneebedingte Behinderungen gegeben. Bereits den ganzen Donnerstag über hatte dichter Schneefall für teils chaotische Verhältnisse gesorgt.

Für viele Fahrzeuge wie hier auf der B31 bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) war an ein Weiterkommen nicht zu denken SWR

Neuschnee in der Nacht zum Freitag hat auch den Verkehr in Südbaden stark beeinträchtigt. Laut eines Polizeisprechers in Freiburg mussten Straßen gesperrt werden, Bäume stürzten auf Fahrbahnen und Autos blieben stecken.

Baum bricht unter Schneelast zusammen und tötet Frau

Nahe Wittlingen (Landkreis Lörrach) ist eine Fußgängerin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Die Frau starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die 72-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als der Baum sie traf, wie die Polizei mitteilte. Ihr Sohn fand sie am späten Donnerstagabend in einem Wald. Die stark unterkühlte Frau konnte zunächst von Polizisten reanimiert werden - starb jedoch später im Krankenhaus.

Auf der B317 mussten dutzende Lastwagenfahrer im Bereich Stühlingen (Kreis Waldshut) die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen - die Straßen konnten nicht mehr ausreichend von den Schneemassen befreit werden. Es staute sich teilweise bereits im Schwarzwald-Baar-Kreis und setzte sich bis in den Landkreis Waldshut fort.

Im Zollernalbkreis sind einige Straßen wegen Schneebruch gesperrt. Auch im Kreis Freudenstadt sind Bäume unter der Schneelast zusammengebrochen und blockieren einige Straßen. Laut Polizei sind die Albaufstiege frei.

Polizei warnt vor tödlicher Gefahr durch Schneemassen

Die Polizei warnt eindringlich davor, die Gefahr, die von den Schneemassen ausgeht, zu unterschätzen. Zahlreiche Bäume drohen unter der Last zu brechen und stellen eine tödliche Gefahr dar.

Polizei Freiburg mit deutlicher Warnung Polizei Freiburg, Twitter, 15.1.2021, 6:22 Uhr

Prognose: Am Wochenende ist mit Neuschnee zu rechnen

Das Tiefdruckgebiet Dimitrios sorgte in Deutschland für winterliches Wetter mit frostigen Nächten und Straßenglätte. Die Schneefälle sollen tagsüber aber allmäglich lingen abklingen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag ist es laut den Prognosen zumeist freundlich und kalt. In der Nacht zum Sonntag kommt dann von Westen neuer Schneefall auf, "der bis Sonntagabend die Mitte und den Süden Deutschlands erfasst", so der DWD.