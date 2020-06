Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist ohne Mundschutz im Terminal des Berliner Flughafens Tegel beobachtet worden. Auch im Flugzeug soll er laut Aussage einer Zeugin keinen Schutz getragen haben.

Immer wieder appelliert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an die Eigenverantwortung der Bürger. Er erinnert an die Maskenpflicht, scheint sie selbst am Flughafen Berlin Tegel jedoch vergessen zu haben. Sarah Kramer aus Pforzheim war am Mittwoch (17. Juni) am Flughafen und als Mitreisende im Flugzeug nach Stuttgart und wunderte sich, dass der Ministerpräsident als einziger zu keinem Zeitpunkt eine Maske trug, obwohl sie im Terminal und im Flugzeug Pflicht ist.

Sie machte ihrem Ärger auf Facebook Luft:

17.06.2020 ca. 19:15 Uhr. Flughafen Berlin Tegel. Weder im Wartebereich, noch beim Boarding, geschweige denn im Flieger...Gepostet von Sarah Kramer am Freitag, 19. Juni 2020 Corona Verschwörungstheorien, Facebook

Staatsministerium reagiert auf Vorwurf

Der SWR kontaktierte am Samstag das Staatsministerium in Stuttgart dazu. Das bestätigte, dass der Ministerpräsident an diesem Tag auf der Rückreise von der Ministerpräsidentenkonferenz nach Stuttgart war. Das Bild vom Flughafen sei wohl echt. "Eindeutig isst Herr Kretschmann etwas. Das ist mit Maske ja schlecht möglich", sagte ein Regierungssprecher dem SWR.

"Der Landesregierung ist es selbstverständlich wichtig, dass alle die Regeln zur Corona-Eindämmung einhalten. Wir bedauern, dass es zu dieser Unaufmerksamkeit gekommen ist." Ein Regierungssprecher des Staatsministeriums gegenüber dem SWR

"In den Terminals in Schönefeld und Tegel ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Reisende Pflicht", heißt es in den Airport-Regeln "Sicher fliegen unter Corona-Bedingungen".

Zeugin: Kretschmann im Wartebereich ganze Zeit ohne Maske

Laut Kramer saß der Ministerpräsident rund 45 Minuten im Wartebereich. Er habe seine Maske auch nach dem Essen nicht aufgezogen, so die Mitreisende. "Als ich im Flieger an ihm vorbei gelaufen bin, trug er immer noch keine Maske." Sowohl die gesamte Flugzeugbesatzung als auch alle anderen Passagiere trugen laut Kramer eine Maske. "Nur Herr Kretschmann trug keine Maske, was ein bisschen eigenartig war." Die drei Begleitpersonen Kretschmanns hätten jedoch einen Mund-Nasen-Schutz getragen, erzählte Kramer im SWR-Interview.

"Ich finde es einfach ungerecht. Ich muss auch bei diesen Temperaturen und wenn es stickig ist ein Maske anziehen. Wieso nimmt er sich das Recht raus und macht das nicht?" Sarah Kramer aus Pforzheim, Passagierin im Flugzeug

Stoch: "Kirche im Dorf lassen"

SPD-Landeschef Andreas Stoch reagierte am Samstag auf den Vorwurf und sagte gegenüber dem SWR: "Man sollte bei der Angelegenheit die Kirche im Dorf lassen. Klar ist aber, dass sich gerade Ministerpräsident Kretschmann, der so oft und eindringlich für die Hygieneregeln wirbt, auch selbst an diese Regeln halten muss."

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte dem SWR, man könne nicht Dinge verordnen und sich selber nicht daran halten.