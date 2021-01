In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr zwölf Windräder in Betrieb genommen worden. Das hat das Beratungsunternehmen "Deutsche Windguard" am Dienstag bekannt gegeben. Zudem wurden vier alte Räder stillgelegt. Insgesamt sind derzeit in Baden-Württemberg rund 1,6 Gigawatt installiert. Das entspricht etwa drei Prozent der Windräder in Deutschland. Mit den neuen Windrädern steigert sich zwar der Zuwachs im Vergleich zu 2019, als in Baden-Württemberg nur fünf Anlagen in Betrieb genommen wurden, allerdings lag der Ausbau damals in Deutschland auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000. Auch bundesweit bleibt der Windkraft-Ausbau an Land auf einem niedrigen Niveau.