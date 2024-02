Korrekturhinweis

In der ursprünglichen Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg lediglich 15 (statt 16) Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden seien. Diese Angabe beruhte auf vorläufigen Daten der Bundesnetzagentur. Laut dem baden-württembergischen Umweltministerium waren es es am Ende jedoch 16 Anlagen. Des Weiteren enthielt der Artikel die Angabe, die grün-schwarze Landesregierung habe im Koalitionsvertrag vereinbart, bis 2026 1.000 neue Windräder im Land zu bauen. Das ist jedoch nicht ganz richtig. Im Koalitionsvertrag erklären die Regierungsparteien "die Voraussetzungen für den Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen" schaffen zu wollen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.