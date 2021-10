Für Windkraft und gegen Herrenknecht: Klimaaktivisten demonstrieren in Schluchsee

Klimaaktivisten haben am Freitagnachmittag in Schluchsee (Breisgau-Hochschwarzwald) für Windenergie im Schwarzwald demonstriert. Anlass war eine Veranstaltung von Windkraftgegnern unter Federführung des Schwanauer Unternehmers Herrenknecht im Kurhaus. Herrenknecht forderte vor Tourismusvertretern den Ausbaustopp der Windkraft im Schwarzwald. Währenddessen versammelten sich vor dem Kurhaus Schluchsee rund 50 Klimaaktivisten. "Ich bin gegen die Manipulation des Herrn Herrenknecht, das große Geld darf nicht die Politik bestimmen", so einer der Teilnehmenden. Gastredner Thorsten Rudolph von der Hochschwarzwald Tourismusgesellschaft bekräftigte, nicht grundsätzlich gegen Windkraft zu sein. An touristisch bedeutsamen Orten dürfe es allerdings keine Windräder geben.