Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat im Koalitionsvertrag Ausbauziele für die Windenergie festgelegt. Jetzt will das Kabinett prüfen lassen, wo in den Wäldern neue Windräder gebaut werden können.

Mit Hilfe der staatliche Forst-Gesellschaft will die baden-württembergische Landesregierung die Voraussetzungen für den Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen schaffen. Das grün-schwarze Landeskabinett befasst sich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit einer entsprechenden Vorlage, die dem SWR vorliegt. Mindestens die Hälfte der Flächen für die geplanten 1.000 neuen Windräder sollen im Staatswald bereitgestellt werden, um in den kommenden Jahren das im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU festgeschriebene Ausbauziel bei der Windenergie zu erreichen.

Um die gesteckten Ziele beim Ausbau der Windenergie zu erreichen, soll mindestens die Hälfte der neuen Windräder im Staatswald errichtet werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Auch Nord- und Südschwarzwald könnte neue Windräder bekommen

Laut Kabinettsvorlage soll die Landesforstverwaltung mögliche Standorte suchen und zudem im Nord- und Südschwarzwald prüfen, wie die Nutzung von Windkraft in Auerwildgebieten möglich ist. Um Zeit zu gewinnen, soll das Verpachtungsverfahren auf geeigneten Flächen einfacher und schneller erfolgen. Bei möglichen Windkraft- Standorten mit unterschiedlichen Waldbesitzern strebt die Forst BW eine Pool-Lösung an. Für den Bau von neuen Windrädern soll es zudem Ausgleichs-Flächen im Staatswald geben.

Baden-Württemberg im Ländervergleich auf Platz 5

Was den Ausbau der Windkraftanlagen betrifft, hat das Land durchaus noch Luft nach oben. Im Ländervergleich liegt Baden-Württemberg im ersten Halbjahr auf Rang fünf. Das geht aus Zahlen der Branchenverbände Bundesverband Windenergie sowie VDMA Power Systems hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorlagen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden demnach 21 neue Windenergieanlagen installiert. Gleichzeitig wurden vier Windenergieanlagen stillgelegt.

Branchenverband fordert mehr Tempo beim Windkraftausbau

In ganz Deutschland sind im ersten Halbjahr 2021 deutlich mehr neue Windräder an Land hinzugekommen - das Niveau reicht aber aus Sicht der Branche nicht aus, um die Klimaziele erreichen zu können. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden bundesweit 240 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung von 62 Prozent. "Wir sind natürlich damit zufrieden, dass wir nach der tiefsten Krise wieder einen Anstieg erleben", sagte der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, dem ARD-Hauptstadtstudio. Er forderte das Ausbautempo aber deutlich zu beschleunigen. Es sei unstrittig, dass mehr ökologischer Strom, mehr erneuerbarer Strom aus Windkraft gebraucht werde, so Albers.