Zum Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg gab sich Ministerpräsident Kretschmann zuletzt zuversichtlich. Doch neue Zahlen zu Genehmigungen geben einen anderen Eindruck.

Der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg kommt nach einer Auswertung der Fachagentur "Windenergie an Land" weiterhin nur langsam voran. Nach vorläufigen Zahlen gingen hierzulande im ersten Quartal des laufenden Jahres nur fünf Windkraftanlagen neu ans Netz - mit einer Gesamtleistung von 18 Megawatt. Bundesweit stieg die Zahl der Windräder im gleichen Zeitraum um 117 Anlagen, Gesamtleistung: 546 Megawatt.

Der Bundesverband Windenergie verweist jedoch darauf, dass es sich bei den aktuellen Zahlen um vorläufige Werte handelt: Noch bis Ende April könnten Inbetriebnahmen nachgemeldet werden.

Im ersten Quartal 2023 in BW nur eine Windkraftanlage genehmigt

Besonders wichtig ist nach Angaben des Verbands die Zahl der Genehmigungen. Auch diese kommen in Baden-Württemberg nur langsam voran. Im ersten Quartal des neuen Jahres wurde laut Auswertung nur eine neue Windkraftanlage genehmigt. Im Vorjahresquartal waren es neun Anlagen gewesen. Bundesweit wurde der Bau von 295 neuen Anlagen genehmigt, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen mit 82.

Bundesverband Windenergie: "De-facto-Ausfall der Südregion"

Der Präsident des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers, sprach von einem "De-facto-Ausfall der Südregion". Dies sei ein "Offenbarungseid" für alle Verantwortlichen in diesen Bundesländern. In Bayern wurden im ersten Quartal 2023 zwei neue Windkraftanlagen genehmigt, in Rheinland-Pfalz immerhin elf. "Es braucht hier dringend ein neues Bewusstsein zur Ermöglichung des Zubaus, sonst setzen die südlichen Bundesländer mutwillig ihre Wirtschaft aufs Spiel", so Albers.

Kretschmann: Stimmungsumschwung für Windräder in der Region

Im vergangenen Herbst hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Ziel ausgegeben, im Jahr 2024 mindestens 100 neue Windkraftanlagen im Land zu erreichen. Mitte Januar kündigte er konkrete Pläne für den Windkraftausbau in Baden-Württemberg spätestens zu Ostern an. Erst in dieser Woche zeigte sich der Grünen-Politiker bei einem Besuch im Schwarzwald zuversichtlich für den Bau weiterer Anlagen. Er nehme einen Stimmungsumschwung wahr: Bürgerinnen und Bürger seien bereit, Windräder in ihrer Nähe zu akzeptieren.