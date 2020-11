Die baden-württembergischen Jäger haben im abgelaufenen Jagdjahr 2019/20 (bis 31. März 2020) deutlich mehr Wildschweine erlegt als in den meisten Jahren zuvor. Insgesamt starben laut Jagdstatistik rund 75.000 Wildschweine. Das ist nach Angaben des Agrarministeriums der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte der 1950er-Jahre. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 48.000 Wildschweine. In der Jagdstatistik des Landes wird die Zahl der erlegten Tiere gemeinsam mit den verendet aufgefundenen und überfahrenen Wildschweinen aufgeführt. Milde Winter, Maisanbau in der Landwirtschaft sowie viele Eicheln und Bucheckern in den Wäldern begünstigen demnach aktuell ein Anwachsen der Wildschweinbestände. Auch zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest mussten Jäger deutlich mehr Tiere erlegen. Die Krankheit ist in Deutschland bislang nur in Brandenburg nachgewiesen worden. Die Tiere sterben in der Regel innerhalb weniger Tage. Derzeit gibt es keinen Impfstoff. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich.