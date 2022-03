Sahara-Staub kommt zurück nach Baden-Württemberg - sogenannter Blutregen erwartet

Schon vor zwei Wochen war der Himmel im Land trüb und gelb. Nun ist der Sahara-Staub zurückgekehrt und wird vermutlich zwischen Montag und Mittwoch erneut zu sehen sein.

Beim letzten Mal sorgte der Sahara-Staub in Baden-Württemberg für spektakuläre Bilder - nun ist er wieder da. Auch wenn die Konzentration derzeit im Land noch gering ist: Er könnte bereits am Montagabend für etwas buntere Dämmerungsfarben sorgen, sagte der Diplom-Meteorologe Tim Staeger gegenüber dem SWR.

Sahara-Staub wird durch Regen auf Autodächern und Fenstern verteilt

Die Werte von vor zwei Wochen würden allerdings nicht erreicht. Der für Dienstag erwartete Regen werde jedoch wieder als sogenannter Blutregen für Flecken auf Autodächern, Windschutzscheiben oder Dachfenstern sorgen, so der Wetterexperte.

"Das ist aber gut für die Natur und auch für den Sahara-Staub, der dann ausgewaschen wird", sagte Staeger. Auch die Pollenkonzentration würde sich dadurch absenken. "Allergiker kennen das: Nach dem Regen ist die Atmosphäre reingewaschen", so der Meteorologe.

Starke Auswirkungen auf die Temperatur diesmal nicht erwartet

Durch den Sahara-Staub bilden sich feine, dunstige Schleierwolken. Diese schatten die Sonneneinstrahlung ab. Dadurch könne es sein, dass es wenige Grad kälter bleibt, als in den Wettermodellen vorhergesagt. Allerdings trete dieser Effekt diesmal nicht so stark auf, da es bereits bewölkt sei. Vor zwei Wochen, als strahlend blauer Himmel vorhergesagt wurde, war es von einem auf den anderen Moment dunstig. So einen starken Kontrast werde es laut Staeger aber diesmal nicht geben.

Häufung Saharastaub in BW "bemerkenswert, aber nicht ungewöhnlich"

Staeger zufolge sei ein Tiefdruckgebiet über Nordafrika die Voraussetzung, dass sich dort Staub aufwirbeln kann. Durch entsprechende Strömung verteile sich das dann zu uns nach Europa. Das trete typischerweise im Frühjahr gehäufter auf. Dass dies jetzt innerhalb von zwei Wochen passiert, "ist vielleicht bemerkenswert, aber nicht extrem ungewöhnlich", so der Metereologe.

Diese Wetterlagen kämen immer wieder vor. Auch für Südamerika beispielsweise sei der Sahara-Staub sehr wichtig. Er dünge den Amazonas und sei Teil eines wichtigen Ökosystems. "Auch in den Alpen misst man ein Drittel der Aerosole aus der Sahara", so Staeger. Es sei also nicht untypisch - eine Zunahme des Phänomens sieht der Experte nicht.