In vielen baden-württembergischen Impfzentren werden in den kommenden Tagen und Wochen wieder Impftermine frei. Das Land erhält vom Bund große Mengen des Astrazeneca-Impfstoffs.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat Menschen, die noch nicht gegen Corona geimpft sind, dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen nach Impfterminen zu suchen. Es stünden wieder viele Termine für Erstimpfungen zur Verfügung. Der Grund: Die Zahl der nötigen Zweitimpfungen sinke und Baden-Württemberg erhalte kurzfristig 105.000 Impfdosen des Astrazeneca-Impfstoffs vom Bund. Für einen sicheren Herbst sei jetzt jede einzelne Impfung wichtig, so Luchas Appell.

Lucha: Gute Chancen auf schnelle Impfung

In den vergangenen Wochen waren die gelieferten Dosen vor allem für Zweitimpfungen vorgesehen, Termine für Erstimpfungen gab es nur wenige. "Das ändert sich nun", sagte Lucha. "Für Menschen, die noch keine Impfung und noch keinen Termin haben, gibt es in den kommenden Wochen in vielen Impfzentren gute Chancen auf eine schnelle Impfung."

Bislang hatte der Bund geplant, Astrazeneca nur noch für Zweitimpfungen zu liefern. Die neuen Dosen sollen nun Ausfälle in einer Lieferung von Biontech/Pfizer ausgleichen.

Erst am Donnerstag hatte Lucha bekanntgegeben, dass Baden-Württemberg eine zusätzliche Lieferung von 30.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalte. Damit will der Gesundheitsminister besonders gegen die gefährliche Delta-Variante des Coronavirus vorgehen.