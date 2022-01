Wieder Tausende bei "Spaziergängen" gegen Corona-Maßnahmen in BW

In Baden-Württemberg haben wieder zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Treffen wurden meist nicht angemeldet. In manchen Städten gab es auch Gegendemos.

Allein in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hätten sich über 1.000 Menschen versammelt, die Veranstaltung sei nicht angemeldet gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin am Abend in Ravensburg. Bei den - meist unangemeldeten -Treffen in der Region habe es keine besonderen Zwischenfälle gegeben.

"Spaziergänger" auch rund um den Bodensee

Auch in einigen Orten im Bodenseekreis wurden "Spaziergänger" beobachtet: In Markdorf rund 200, in Friedrichshafen ungefähr 350 und in Überlingen rund 750. In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) versammelten sich rund 200 Menschen, jeweils einige hundert zudem auch in Konstanz oder Radolfzell.

Nicht nur die Polizei ist bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder gefordert, die Kommunen müssen sich auch grundsätzlich überlegen, wie sie mit den Protesten umgehen:

Friedliche Lage in Rhein-Neckar-Region

Im Rhein-Neckar-Kreis demonstrierten nach Polizeiangaben insgesamt etwa 2.500 Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Die Versammlungen seien geplant, im Internet beworben und "teilweise bei den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet worden", hieß es. Im Wesentlichen seien sie störungsfrei verlaufen.

In Mannheim sei die Lage sehr ruhig geblieben. Vereinzelte "Spaziergänger" seien auf den Planken in der Innenstadt und Richtung Rathaus unterwegs gewesen. In Heidelberg versammelten sich laut Polizei einige "Spaziergänger" auf Marktplatz und Bismarckplatz. In Schwetzingen seien es insgesamt rund 350 gewesen.

In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) erteilte die Polizei am Abend Platzverweise und löste eine Versammlung von noch etwa 100 Menschen auf. Dabei kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen, wie ein Polizeisprecher dem SWR mitteilte.

Keine besonderen Vorfälle am Rand der Alb

Ein Polizeisprecher in Reutlingen berichtete von Versammlungen in rund 40 Orten der Region. In Balingen (Zollernalbkreis) trafen sich demnach mehrere hundert Menschen. Besondere Vorfälle habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher.

In Ravensburg demonstrieren am Montagabend rund 250 Menschen gegen Impfkritiker und sogenannte Spaziergänger. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Hunderte demonstrieren auch gegen "Spaziergänge"

An mehreren Orten in Baden-Württemberg versammelten sich auch Menschen, um für die Corona-Maßnahmen und gegen die "Spaziergänge" zu demonstrieren. So bildeten in Mannheim etwa 600 Teilnehmende am Rathaus eine Menschenkette für Solidarität in der Corona-Pandemie. Diese Demo war bei der der Stadt Mannheim angemeldet.

In Ravensburg gingen rund 250 Menschen gegen die Corona-"Spaziergänger" auf die Straße. Und auch in Filderstadt (Kreis Esslingen) versammelten sich am Abend Menschen, um ihren Unmut über die Gegner der Corona-Maßnahmen zu äußern. SWR-Reporterin Bernice Tshimanga war vor Ort: